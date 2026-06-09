Timor Leste giành vé dự AFF Cup 2026: Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam lộ diện Vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận play-off, đội tuyển Timor Leste chính thức ghi tên vào bảng A tại AFF Cup 2026 và sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ngay trận ra quân.

Đoàn quân của huấn luyện viên Jose Pedro Alves Salazar đã chính thức đoạt tấm vé vớt cuối cùng tham dự vòng bảng AFF Cup 2026. Sau chiến thắng 3-1 ở trận lượt về tối 9/6, Timor Leste vượt qua Brunei với tổng tỷ số cách biệt 6-1 sau hai lượt trận, khẳng định sự tiến bộ đáng kể của bóng đá nước này tại khu vực.

Tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay, Timor Leste sẽ nằm ở bảng A. Đáng chú ý, họ chính là thử thách đầu tiên của nhà đương kim vô địch Việt Nam trong trận mở màn diễn ra vào ngày 24/7. Các đối thủ còn lại trong bảng đấu này bao gồm Indonesia, Singapore và Campuchia.

Màn lội ngược dòng trong cơn mưa tại Kuala Lumpur

Trở lại với diễn biến của trận tái đấu, dù nắm lợi thế khổng lồ dẫn trước 3 bàn từ lượt đi, Timor Leste lại bất ngờ vấp phải muôn vàn khó khăn trong 45 phút đầu tiên. Việc phải thi đấu trên sân trung lập tại Kuala Lumpur (Malaysia) dưới cơn mưa nặng hạt đã phá hỏng chiến thuật tấn công biên dựa vào tốc độ của đội bóng áo đỏ.

Timor Leste giành vé cuối dự AFF Cup.

Ngôi sao Luis Figo cùng các đồng đội thi đấu bế tắc trong hiệp một, thậm chí chân sút này còn bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi ở phút 14 do mặt sân trơn trượt. Ngược lại, Brunei dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Fabio Joaquim đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn lột xác. Họ kiểm soát tốt khu trung tuyến và bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 43 nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của đội trưởng Azwan.

Bản lĩnh của đội bóng cửa trên

Tuy nhiên, hy vọng lật ngược thế cờ của Brunei nhanh chóng bị dập tắt khi Timor Leste bừng tỉnh trong hiệp hai. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, tiền đạo Zion Cruz đã có pha không chiến dũng mãnh, đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1, giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội.

Đến phút 62, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Claudio Osorio tung cú sút bồi uy lực nâng tỷ số lên 2-1. Dù đã cầm chắc tấm vé đi tiếp, các học trò của huấn luyện viên Salazar vẫn duy trì thế trận tấn công áp đảo để khẳng định vị thế.

Phút 80, Oatnasio ấn định chiến thắng bằng một pha dứt điểm điệu nghệ, khép lại màn lội ngược dòng 3-1 đầy ấn tượng. Với kết quả này, Timor Leste hiên ngang tiến vào sân chơi lớn nhất khu vực, hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị tại bảng A nơi có sự góp mặt của những ông lớn như Việt Nam và Indonesia.