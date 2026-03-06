Timor-Leste rộng cửa vào ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam đối mặt bài toán 4.000km Sau chiến thắng 3-0 của Timor-Leste trước Brunei, Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải di chuyển quãng đường gấp đôi tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, gây áp lực lớn lên quá trình hồi phục.

Chiến thắng áp đảo 3-0 của Timor-Leste ngay trên sân của Brunei trong trận lượt đi vòng loại ngày 2/6 đã mở toang cánh cửa tiến vào vòng bảng chính thức của giải vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, kết quả này đang mang lại những lo ngại đáng kể cho Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam, không phải về yếu tố chuyên môn thuần túy, mà về bài toán hậu cần và thể lực cho chiến dịch khu vực sắp tới.

Áp lực di chuyển gấp đôi từ địa lý

Dù thực lực của Timor-Leste và Brunei được đánh giá thấp hơn so với Việt Nam, nhưng vị trí địa lý của các quốc gia này tạo ra sự khác biệt lớn về lịch trình di chuyển. Theo tính toán, quãng đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Brunei chỉ khoảng 2.000km. Ngược lại, nếu Timor-Leste chính thức góp mặt tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải vượt qua hành trình dài xấp xỉ 4.000km để đến làm khách.

ĐTVN gặp bất lợi về lịch trình di chuyển nếu cùng bảng Timor-Leste ở AFF ASEAN Cup.

Việc phải di chuyển quãng đường dài gấp đôi trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc là một bài toán hóc búa. Tại ASEAN Cup, các cầu thủ phải căng sức thi đấu 4 trận vòng bảng chỉ trong vòng 2 tuần, với thể thức sân nhà và sân khách xen kẽ. Toàn đội dự kiến phải thực hiện ít nhất 4 chuyến bay quốc tế liên tục trong thời gian ngắn, khiến nguy cơ bào mòn thể trạng của các trụ cột trở nên hiện hữu.

Yếu tố hồi phục là chìa khóa thành công

Trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở các giải đấu ngắn ngày, khả năng hồi phục giữa các trận đấu thường quan trọng tương đương với công tác chuẩn bị chiến thuật. Việc Timor-Leste gần như chắc chắn đi tiếp sau lợi thế 3 bàn và được chơi trận lượt về trên sân nhà vào ngày 9/6 buộc HLV Kim Sang Sik phải có những tính toán sớm về nhân sự và y tế.

Bên cạnh áp lực về mặt địa lý, giới chuyên môn cũng lưu ý về sự tiến bộ của Timor-Leste trong thời gian gần đây. Sự cải thiện về lối chơi của đối thủ, kết hợp với lộ trình di chuyển đầy thử thách, báo hiệu một chiến dịch không hề dễ dàng cho Đội tuyển Việt Nam ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Khả năng xoay tua đội hình và tối ưu hóa các chuyến bay sẽ là những yếu tố then chốt để đảm bảo lực lượng cho các trận cầu quan trọng ở giai đoạn knock-out.