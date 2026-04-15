Tin bóng đá Việt Nam 15/4: CAHN mất trụ cột hàng thủ, HLV Popov phản ứng quyết liệt với VFF CLB Công an Hà Nội thiếu vắng Văn Hậu và Việt Anh trong trận derby quan trọng. HLV Popov tuyên bố đấu tranh vì công bằng, trong khi U17 Việt Nam thắng đậm Malaysia.

Thị trường bóng đá nội ngày 15/04 chứng kiến những biến động lớn về nhân sự tại V-League cùng những tín hiệu lạc quan từ các cấp độ đội tuyển trẻ. Đáng chú ý nhất là cuộc khủng hoảng lực lượng tại hàng phòng ngự của đương kim vô địch CAHN và phản ứng gay gắt từ chiến lược gia Velizar Popov trước án phạt kỷ luật.

Khủng hoảng nhân sự hàng thủ tại CAHN và Thanh Hóa

Hệ thống phòng ngự của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang đứng trước thử thách cực đại khi bước vào trận derby ngành công an. Theo xác nhận từ VPF, HLV Mano Polking sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi hậu vệ quan trọng nhất là Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng, dẫn đến án treo giò tự động một trận.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh sẽ hành quân đến sân của SLNA mà không có sự phục vụ của ba nhân tố chủ chốt là Doãn Ngọc Tân, Damoth Thongkhamsavath và Đoàn Ngọc Hà. Việc mất đi trục xương sống nơi tuyến giữa và hàng thủ khiến HLV Popov đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trong bối cảnh cuộc đua thứ hạng đang vào giai đoạn khốc liệt.

HLV Velizar Popov tuyên bố đấu tranh với án phạt của VFF

Bên cạnh khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa còn chịu tổn thất lớn trên băng ghế chỉ đạo. Ban kỷ luật VFF đã ban hành án phạt cấm chỉ đạo 4 trận và phạt 20 triệu đồng đối với HLV Velizar Popov do những phản ứng quá mức tại vòng 18 V-League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bulgaria đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo.

Ông Popov khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại sự công bằng cho đội bóng. Chiến lược gia này nhấn mạnh: "Tôi muốn V-League chấm dứt những quyết định bất công từ trọng tài. Không ai có thể ngăn cản tôi chiến đấu vì các học trò." Sự cứng rắn của ông Popov đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặt ra dấu hỏi về công tác điều hành trận đấu tại giải quốc nội.

Dấu ấn trẻ: U17 Việt Nam áp đảo, U15 Hà Nội lập lịch sử

Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam đón nhận những thông tin đầy hứng khởi. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã có màn ra quân bùng nổ khi đánh bại Malaysia với tỷ số cách biệt 4-0. Tiền vệ Lê Sỹ Bách rực sáng với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường. Chiến thắng này khiến truyền thông Malaysia phải thừa nhận sức mạnh vượt trội của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tại giải quốc nội, U15 Hà Nội I đã chính thức đăng quang ngôi vô địch U15 Quốc gia. Đây là cột mốc lịch sử đối với bóng đá thủ đô khi họ lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp này sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Biến động ghế nóng tại Đà Nẵng và cơ hội từ AFC

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đang cân nhắc phương án thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Thành tích bết bát trong cuộc đua trụ hạng khiến chiếc ghế của HLV Lê Đức Tuấn trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn được cho là đang tích cực tìm kiếm một tân thuyền trưởng để thực hiện chiến dịch giải cứu trong giai đoạn cam go nhất của mùa giải.

Cuối cùng, một tin vui chung cho bóng đá Việt Nam khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố kế hoạch mở rộng quy mô AFC Champions League Elite. Động thái này mở ra cơ hội lớn cho các câu lạc bộ V-League được cọ xát tại đấu trường danh giá nhất châu lục, đồng thời thúc đẩy việc nâng tầm chuyên nghiệp hóa cho toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.