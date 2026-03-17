Tin bóng đá Việt Nam 17/3: Nguyễn Lê Phát lỡ hẹn U23, AFC trì hoãn xử phạt Malaysia Tiền đạo Nguyễn Lê Phát chính thức vắng mặt tại U23 Việt Nam do chấn thương vai; AFC gây tranh cãi khi chậm trễ ra phán quyết vụ Malaysia gian lận cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa phải nhận tin không vui về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Lê Phát chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 3/2026. Sự vắng mặt này buộc HLV Kim Sang-sik phải có những điều chỉnh nhân sự quan trọng ngay trước thềm giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Lê Phát gặp vận đen khi đang tập luyện ở CLB Ninh Bình.

Nguyễn Lê Phát và vận đen chấn thương trước ngày hội quân

Tiền đạo sinh năm 2007, Nguyễn Lê Phát, đã gặp phải chấn thương trật khớp vai trong buổi tập cùng CLB Ninh Bình vào ngày 15/3. Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút này cần ít nhất vài tuần nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Đây là tổn thất đáng kể cho hàng công của U23 Việt Nam, bởi Lê Phát đang được quy hoạch là nhân tố hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh đó, tại vòng 16 V-League, một tài năng trẻ khác là Khoa Ngô (19 tuổi) đã kịp thời ghi dấu ấn mạnh mẽ. Bàn thắng duy nhất giúp Công an TP.HCM đánh bại PVF-CAND không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp cầu thủ Việt kiều Úc lọt vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik. Với hiệu suất ấn tượng 3 bàn sau 5 trận, Khoa Ngô đang là ứng viên sáng giá để bổ sung sức mạnh cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai gần.

AFC gây tranh cãi về phán quyết vụ Malaysia gian lận cầu thủ

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi trì hoãn việc đưa ra án phạt đối với tuyển Malaysia. Dù FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã xác nhận sai phạm của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia về hồ sơ thi đấu, AFC vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam tại lượt đi.

Hành động này được giới chuyên môn đánh giá là "câu giờ", ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu bị xử phạt kịch khung, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong các trận đấu liên quan, bao gồm cả trận gặp Việt Nam tại lượt đi. Trong bối cảnh đó, tuyển Malaysia vẫn quyết định triệu tập hậu vệ Dion Cools từ Cerezo Osaka để chuẩn bị cho trận tái đấu tại Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Biến động nhân sự tại V-League và giải thưởng cá nhân

Thị trường chuyển nhượng V-League 2025/2026 đang chứng kiến những bước chạy nước rút đầy kịch tính. CLB Thanh Hóa đã chính thức được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm đăng ký cầu thủ sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Đội bóng xứ Thanh hiện chỉ còn chưa đầy 24 giờ để hoàn thiện hồ sơ cho các tân binh Amar Catic và Hữu Dũng trước khi thị trường đóng cửa.

Ngược lại, HLV Trần Tiến Đại đã có màn ra mắt không như ý tại PVF-CAND khi để thua sát nút 0-1 trước Công an TP.HCM. Thất bại này đẩy đội bóng xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 11 điểm, báo hiệu một cuộc đua trụ hạng đầy cam go phía trước.

Điểm sáng hiếm hoi về mặt cá nhân thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khi anh nhận "cú đúp" đề cử tại Giải thưởng Cống hiến 2026. Với những đóng góp quan trọng cho chức vô địch ASEAN Cup 2024 và danh hiệu Quả bóng Bạc 2025, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để được vinh danh ở hai hạng mục "Gương mặt thể thao" và "Gương mặt trẻ của năm".