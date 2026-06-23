Tin bóng đá Việt Nam 23/6: Trợ lý Premier League ra mắt, ĐT Nữ giữ ngôi hậu Đông Nam Á HLV Kim Sang-sik đón trợ lý từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh, trong khi tiền đạo Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển. ĐT Nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế số 1 khu vực trên BXH FIFA.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/06/2026, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Đợt tập trung lần này mang đến nhiều biến động đáng chú ý, từ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đến những điều chỉnh nhân sự mang tính chiến lược.

Sự xuất hiện của trợ lý Kim Do-heon và tầm ảnh hưởng từ Premier League

Điểm nhấn quan trọng nhất trong buổi hội quân là sự ra mắt của Kim Do-heon, người sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik. Vị chiến lược gia sinh năm 1982 này không phải gương mặt xa lạ với bóng đá đỉnh cao khi từng có 25 lần ra sân cho West Bromwich Albion tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2008/09.

Việc bổ sung một trợ lý có kinh nghiệm thực chiến tại môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới được kỳ vọng sẽ mang lại tư duy chiến thuật hiện đại và cách tiếp cận trận đấu khoa học hơn cho đội tuyển Việt Nam. Đây là bước đi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của VFF trong việc nâng cấp chất lượng ban huấn luyện.

Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển và sự vắng mặt của Nguyễn Filip

Hàng công đội tuyển Việt Nam đón nhận làn gió mới mang tên Nguyễn Tài Lộc. Tiền đạo gốc Brazil này không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu tập trung. Anh chia sẻ rằng việc có những đồng đội thân thiết từ câu lạc bộ cùng lên tuyển giúp bản thân tự tin hơn để nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng trong đợt hội quân này.

Ở chiều ngược lại, vị trí gác đền chứng kiến sự vắng mặt đáng tiếc của Nguyễn Filip. Thủ thành này đã chủ động xin rút lui sau khi có sự thống nhất giữa CLB Công an Hà Nội và VFF. Mục tiêu của Nguyễn Filip là dồn toàn lực giúp đội bóng chủ quản cạnh tranh tấm vé lịch sử tại đấu trường AFC Champions League Elite.

Nguyễn Filip muốn dành sự tập trung cho CAHN.

Chiến lược trẻ hóa cho ASIAD 2026

Bên cạnh đội tuyển quốc gia, kế hoạch cho ASIAD 20 cũng đã được định hình. VFF quyết định cử đội U21 tham dự thay vì lứa U23 như thông lệ. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tạo điều kiện cọ xát cho thế hệ kế cận.

Dù "chấp tuổi", nhưng dàn nhân sự này vẫn được đánh giá cao với những gương mặt đã khẳng định được năng lực tại V-League như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng hay tiền vệ Nguyễn Công Phương. Kinh nghiệm thực chiến của những cầu thủ trẻ này là cơ sở để bóng đá Việt Nam tự tin hướng tới đấu trường châu lục.

Vị thế số 1 Đông Nam Á của ĐT Nữ Việt Nam

Theo bảng xếp hạng mới nhất từ FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 37 thế giới và giữ vững ngôi hậu tại khu vực Đông Nam Á. Sự ổn định này khẳng định sức mạnh tuyệt đối của các cô gái kim cương trong khu vực, đồng thời là bệ phóng vững chắc cho các mục tiêu vươn tầm quốc tế trong tương lai.

ĐT Nữ Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á và 37 Thế Giới.

Raul Gonzalez và mối liên kết bất ngờ với bóng đá Indonesia

Ở một diễn biến khác tại khu vực, huyền thoại Real Madrid - Raul Gonzalez vừa gây xôn xao khi bày tỏ sự quan tâm đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bola, Raul úp mở về khả năng dẫn dắt đội tuyển xứ vạn đảo trong khoảng 4 đến 5 năm tới. Đây có thể là một cú hích lớn cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia trong tương lai gần.