Tin bóng đá Việt Nam 8/5: Rimario cập bến Viettel, U17 Việt Nam được AFC vinh danh Thị trường chuyển nhượng V-League dậy sóng với thương vụ Rimario gia nhập Viettel. Trong khi đó, U17 Việt Nam nhận lời khen từ AFC còn Nam Định đối mặt thử thách tại đấu trường châu Á.

Bản tin bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những chuyển động quan trọng từ thị trường chuyển nhượng V-League đến các giải đấu trẻ châu lục. Điểm nhấn lớn nhất là tương lai của tiền đạo Rimario Gordon và sức nóng từ Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Rimario Gordon và tham vọng tái hợp HLV Velizar Popov tại Viettel

Dù vừa chia tay Thanh Hóa, tiền đạo Rimario Gordon được cho là sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bến đỗ mới của chân sút sinh năm 1994 nhiều khả năng là Viettel - đội bóng đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải 2026/27.

Nhiều nguồn tin xác nhận thương vụ này đang ở những bước đàm phán cuối cùng. Điểm mấu chốt giúp đội bóng áo lính chiếm ưu thế là sự hiện diện của huấn luyện viên Velizar Popov trên băng ghế chỉ đạo. Sự am hiểu giữa người thầy cũ và cậu học trò tài năng được kỳ vọng sẽ giúp Viettel giải bài toán dứt điểm trong mùa giải tới.

Rimario có thể chuyển tới Viettel trong tương lai gần.

U17 Việt Nam: Niềm tự hào từ AFC và sự dè chừng của Hàn Quốc

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026 đã tạo nên tiếng vang lớn. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thầy trò HLV Cristiano Roland. AFC nhận định bàn thắng của Đậu Quang Hưng là kết quả của sự bình tĩnh và chất lượng kỹ thuật cá nhân xuất sắc, thắp sáng hy vọng lọt vào vòng knock-out cho đại diện Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Hàn Quốc đang tỏ ra lo ngại. Sau trận hòa trước U17 UAE, tờ News1 nhận định U17 Hàn Quốc đang đứng trước áp lực tâm lý nặng nề. Giới chuyên môn xứ Kim chi cảnh báo rằng nếu không cải thiện phong độ, đội bóng từng hai lần vô địch châu lục hoàn toàn có thể phải nhận kết quả bất lợi khi đối đầu với một U17 Việt Nam đang hưng phấn.

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu 'tử thần' tại giải Đông Nam Á

Kết quả bốc thăm giải U19 Đông Nam Á 2026 đã đưa U19 Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ với chủ nhà Indonesia. Để chuẩn bị cho giải đấu này và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi đã chính thức hội quân cùng 41 cầu thủ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4.

Biến động lực lượng tại Sông Lam Nghệ An

Sau mùa giải 2025/2026, đội bóng xứ Nghệ đang đứng trước nguy cơ "chảy máu" nhân tài. Hai trụ cột quan trọng là Vương Văn Huy và Ngô Văn Lương đang được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh săn đón ráo riết với những điều khoản đãi ngộ hấp dẫn.

Sông Lam Nghệ An đối mặt nguy cơ mất nhiều trụ cột.

Nam Định và bài toán dứt điểm tại đấu trường châu lục

Dù có lợi thế sau trận bán kết lượt đi, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn bày tỏ sự không hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Trong khi đó, HLV Kim Pan Gon của Selangor đã gửi lời cảnh báo đanh thép về sự lì lợm và nguy hiểm của các cầu thủ chạy cánh bên phía đội bóng Malaysia trong trận lượt về sắp tới.