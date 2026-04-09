Tin bóng đá Việt Nam 9/4: HLV Kim Sang Sik sát mốc kỷ lục, sao trẻ MLS muốn khoác áo ĐTQG HLV Kim Sang Sik tiến gần kỷ lục 18 trận bất bại của HLV Park Hang Seo, trong khi Gavin Turner từ MLS bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động quan trọng cả về nhân sự lẫn thành tích chuyên môn. Tâm điểm đổ dồn vào chuỗi trận ấn tượng của Đội tuyển Quốc gia dưới thời HLV Kim Sang Sik và làn sóng cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Mỹ.

HLV Kim Sang Sik áp sát kỷ lục lịch sử của người tiền nhiệm

Chiến lược gia Kim Sang Sik đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng khi cùng đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 13 chiến thắng. Thành tích này giúp ông chỉ còn cách kỷ lục 18 trận bất bại mà HLV Park Hang Seo từng xác lập đúng một trận đấu.

Cơ hội để HLV Kim Sang Sik cân bằng và vượt qua cột mốc này đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Theo lịch thi đấu tại AFF Cup 2026 vào tháng 7 tới, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Timor Leste và Brunei ở trận mở màn. Một kết quả không thua sẽ giúp ông san bằng kỷ lục, trước khi hướng tới cột mốc 19 trận bất bại trong cuộc đối đầu với Singapore trên sân nhà.

Sức hút từ cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại MLS

Bên cạnh những điểm sáng về thành tích, Đội tuyển Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực từ nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Gavin Turner, tài năng 19 tuổi mang nửa dòng máu Việt đang khoác áo CLB D.C. United tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), đã công khai ý định muốn cống hiến cho ĐTQG Việt Nam nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Gavin Turner trong màu áo D.C United.

Sự xuất hiện của những tài năng trẻ được đào tạo trong môi trường bóng đá đỉnh cao như Turner hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho sức mạnh tấn công của đội bóng áo đỏ trong tương lai.

Biến động nhân sự và những tranh cãi về quy định họp báo

Tại đấu trường quốc nội, CLB Thể Công Viettel vừa nhận thông tin không vui khi Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ chối đề nghị miễn dự họp báo cho HLV Velizar Popov. Trước đó, đội bóng áo lính mong muốn cử trợ lý Nguyễn Văn Biển thay thế ông Popov trong phần còn lại của mùa giải, nhưng VPF khẳng định quy định bắt buộc HLV trưởng phải có mặt sau mỗi trận đấu.

Popov là HLV đầy cá tính.

Ở cấp độ ĐTQG, ban huấn luyện cũng có sự thay đổi khi trợ lý Lee Jung Soo chính thức chia tay đội tuyển sau sự thống nhất chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là mất mát đáng kể cho ông Kim Sang Sik bởi ông Lee là cộng sự thân tín từ những ngày đầu nhậm chức vào tháng 5/2024.

Cập nhật các giải đấu khu vực và châu lục

Tại vòng bảng Futsal Đông Nam Á 2026, tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 2-4, qua đó đứng nhì bảng và sẽ đối đầu với Indonesia tại bán kết. Trong khi đó, bóng đá nữ đón nhận tin vui lịch sử khi U20 nữ Việt Nam lần đầu vượt qua vòng bảng U20 nữ châu Á 2026. Thử thách tiếp theo của các cô gái là trận tứ kết gặp U20 nữ Nhật Bản diễn ra vào ngày 11/4 tại Pathum Thani, Thái Lan.

Cuối cùng, CLB Công an Hà Nội tiếp tục củng cố ban huấn luyện bằng việc chiêu mộ chuyên gia người Brazil Mavi Lopes từ giải hạng 3 Thái Lan để hỗ trợ cho HLV Mano Polking trong giai đoạn quyết định của mùa giải.