Tin chuyển nhượng 11/3: Chelsea chi 150 triệu euro mua Alvarez, MU nhắm bộ đôi Real Madrid Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng cho Julian Alvarez, trong khi Manchester United nỗ lực chiêu mộ Camavinga và Tchouameni để thay thế vị trí của Casemiro.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động đầy tham vọng từ các đại gia Premier League. Chelsea dẫn đầu với kế hoạch nâng cấp hàng công bằng những bản hợp đồng bom tấn, trong khi Manchester United tập trung vào công cuộc tái thiết tuyến giữa sau kỷ nguyên Casemiro.

Chelsea và tham vọng 240 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng

Đội bóng thành London đang thể hiện quyết tâm cực lớn trong việc cải thiện sức mạnh tấn công. Đáng chú ý nhất là thương vụ Julian Alvarez, khi The Blues sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số khổng lồ 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhả người. Đây được xem là động thái nhằm đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh để sở hữu chữ ký của tiền đạo người Argentina.

Alvarez trong tầm ngắm của Chelsea.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng đã gia nhập cuộc đua giành Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao chạy cánh đang thuộc biên chế PSG được định giá khoảng 90 triệu euro. Để hoàn tất thương vụ này, Chelsea sẽ phải đối đầu trực diện với cả Arsenal và Liverpool.

Manchester United tái thiết tuyến giữa bằng bộ đôi Real Madrid

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đã xác định được những mục tiêu thay thế Casemiro, người dự kiến sẽ ra đi dưới dạng tự do vào cuối mùa. Hai cái tên hàng đầu lọt vào tầm ngắm là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Việc chiêu mộ một trong hai ngôi sao trẻ người Pháp được coi là ưu tiên hàng đầu để củng cố sức mạnh khu trung tuyến.

Ở hàng phòng ngự, "Quỷ đỏ" đang nhắm tới Federico Dimarco của Inter Milan để gia cố hành lang cánh trái với mức giá dự kiến 60 triệu euro. Ngoài ra, MU cũng đang cạnh tranh gắt gao với Newcastle United để giành chữ ký của hậu vệ phải Julian Ryerson từ Dortmund.

Liverpool và kế hoạch giữ chân các trụ cột

Trái ngược với sự ồn ào của Chelsea, Liverpool tập trung nhiều hơn vào việc ổn định đội hình. Đội chủ sân Anfield đã đưa ra đề nghị hợp đồng kỷ lục cho trung vệ Ibrahima Konate để tránh sự chèo kéo từ PSG và Real Madrid. Thủ thành Alisson Becker cũng được thuyết phục ở lại thay vì gia nhập Juventus.

Tuy nhiên, The Kop không đứng ngoài các cuộc săn đón tài năng trẻ. Đội bóng đang âm mưu "đánh phủ đầu" các đối thủ trong thương vụ Yan Diomande của RB Leipzig nhằm sớm sở hữu ngôi sao chạy cánh này.

Biến động tại các đội bóng lớn khác

Tại Tottenham, tương lai của Cristian Romero đang trở nên bất định. Đội bóng thành London sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho trung vệ người Argentina, với Atletico Madrid hiện đang là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua.

Tottenham sẵn sàng chia tay Romero.

Trong khi đó, Erling Haaland đã dập tắt những tin đồn chuyển nhượng khi khẳng định cam kết tương lai với Manchester City ít nhất là ở mùa giải tới. Tiền đạo người Na Uy thừa nhận mong muốn chơi bóng tại La Liga trong tương lai nhưng khẳng định hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để gia nhập Real Madrid hay Barcelona.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Evan Ndicka của Roma. Với trường hợp của Marcus Rashford, Barca vẫn ưu tiên mua đứt nhưng đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng như Ez Abde hay Jan Virgili nếu đàm phán với Man Utd thất bại.

Đáng chú ý, chiến lược gia Mauricio Pochettino đã đưa ra những điều kiện khắt khe với Real Madrid nếu đội bóng này muốn ông ngồi vào chiếc ghế nóng, bao gồm yêu cầu chiêu mộ Cristian Romero, Marco Verratti và một trong hai ngôi sao Mac Allister hoặc Enzo Fernandez.