Tin chuyển nhượng 11/5: MU bán đứt Hojlund cho Napoli, Liverpool săn 'Salah mới' giá 50 triệu euro Manchester United đạt thỏa thuận bán Rasmus Hojlund cho Napoli với giá 44 triệu euro, trong khi Liverpool nhắm Maghnes Akliouche để thay thế Mohamed Salah trong tương lai.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu tối 11/5 chứng kiến những biến động lớn từ các câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Manchester United và Liverpool đang thực hiện những cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ, chuẩn bị cho mùa giải mới với những chiến lược nhân sự hoàn toàn khác biệt.

Manchester United hoàn tất thương vụ Rasmus Hojlund, săn đón tiền vệ 84 triệu bảng

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã chính thức đạt được thỏa thuận chia tay tiền đạo Rasmus Hojlund. Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng tại Napoli dưới dạng cho mượn với 14 bàn thắng và 6 đường kiến tạo, chân sút người Đan Mạch sẽ chính thức thuộc về đội bóng nước Ý vào tuần tới. Thương vụ này mang về cho ngân sách của Manchester United khoản tiền mặt trị giá 44 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng của United đang nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng việc theo sát Mateus Fernandes của West Ham. Tiền vệ 21 tuổi này đã có 34 lần ra sân tại Premier League và được định giá lên tới 84 triệu bảng. Dù West Ham đối mặt với nguy cơ xuống hạng, Fernandes vẫn bày tỏ mong muốn được tiếp tục chinh chiến tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, biến anh thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ đỏ.

Liverpool và cuộc tái thiết hàng công hậu Mohamed Salah

Tại sân Anfield, ban lãnh đạo Liverpool đã bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế lâu dài cho Mohamed Salah. Maghnes Akliouche, tài năng 24 tuổi của AS Monaco, đã rơi vào tầm ngắm của đội bóng vùng Merseyside. Akliouche đã ghi 6 bàn và đóng góp 7 kiến tạo tại Ligue 1 mùa này, mức giá để sở hữu chữ ký của anh hiện rơi vào khoảng 50 triệu euro.

Không chỉ dừng lại ở Akliouche, Liverpool còn đang để mắt tới Bradley Barcola của Paris Saint-Germain nhằm tăng cường hỏa lực ở hai biên. Tuy nhiên, ở vị trí chốt chặn cuối cùng, đội bóng đang phải đối mặt với nguy cơ mất Alisson Becker. Thủ thành người Brazil đang trong quá trình đàm phán với Juventus sau khi bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm những thử thách mới ngoài Premier League.

Biến động tại Real Madrid và Barcelona

Tại La Liga, Real Madrid đang buộc phải thực hiện các bước đi quyết liệt để cân bằng tài chính. Đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng đưa những trụ cột như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga và Dani Ceballos lên thị trường chuyển nhượng. Song song với đó, họ dự kiến kích hoạt điều khoản mua lại tài năng trẻ Nico Paz từ Como với giá dưới 15 triệu euro.

Trong khi đó, Ferran Torres cũng đang rục rịch rời Barcelona để cứu vãn sự nghiệp. Ngôi sao 26 tuổi không muốn tiếp tục sắm vai dự bị tại Camp Nou và hiện đang nhận được sự quan tâm sát sao từ AC Milan, Aston Villa cùng Newcastle United.

Sự ổn định tại Arsenal và Everton

Trái ngược với sự biến động của các đối thủ, Arsenal chọn cách duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Pháo thủ chuẩn bị công bố bản gia hạn hợp đồng với Mikel Arteta đến năm 2029, đánh dấu một thập kỷ gắn bó của chiến lược gia người Tây Ban Nha với đội bóng. Tại Everton, ban lãnh đạo cũng đang gấp rút đàm phán để giữ chân tiền đạo chủ lực Beto trước khi anh bước vào năm cuối của hợp đồng.