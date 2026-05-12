Tin chuyển nhượng 12/5: Liverpool nhắm Emiliano Martinez thay Alisson, MU chiêu mộ 5 tân binh Liverpool chuẩn bị phương án thay thế Alisson Becker bằng thủ thành Emiliano Martinez, trong khi Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ 5 nhân sự mới để cải tổ đội hình.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trọng tâm đổ dồn vào kế hoạch làm mới vị trí khung gỗ của Liverpool và cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại Old Trafford khi các mục tiêu dài hạn bắt đầu được đưa vào tầm ngắm.

Liverpool tìm phương án dự phòng cho Alisson Becker

Ban lãnh đạo Liverpool đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa. Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản Alisson Becker rời sân Anfield vào mùa hè tới, khi thủ môn người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Juventus.

Để đối phó với khả năng mất Martinez, Aston Villa cũng đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế bằng việc đưa James Trafford của Manchester City vào danh sách mục tiêu. Điều này tạo nên một chuỗi chuyển dịch nhân sự tiềm năng ở vị trí thủ môn tại Ngoại hạng Anh.

Emiliano Martinez là mục tiêu thay thế Alisson Becker của Liverpool.

Manchester United và kế hoạch cải tổ 5 vị trí

Manchester United đặt mục tiêu mang về ít nhất 5 tân binh trong kỳ chuyển nhượng sắp tới để tăng cường chiều sâu đội hình. Ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ" là bổ sung ba tiền vệ, một hậu vệ trái và một tiền đạo dự phòng.

Hiện tại, đội ngũ tuyển trạch của Man Utd đang theo dõi sát sao nhóm tiền vệ tài năng bao gồm Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton và Carlos Baleba. Việc Casemiro có khả năng rời đi buộc đội chủ sân Old Trafford phải quyết liệt hơn trong việc nâng cấp tuyến giữa.

Casemiro rời đi, MU cần bổ sung nhân sự ở cả 3 tuyến.

Real Madrid và Barcelona gia nhập cuộc đua giành sao trẻ

Tại Tây Ban Nha, hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona cũng đang triển khai các kế hoạch chuyển nhượng dài hạn:

Real Madrid: Đang đàm phán để sở hữu quyền ưu tiên chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus. Dù Yildiz vừa gia hạn hợp đồng, Real vẫn sẵn sàng đưa Brahim Diaz hoặc Gonzalo Garcia vào điều khoản trao đổi trong tương lai để thuyết phục đối tác.

Đang đàm phán để sở hữu quyền ưu tiên chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus. Dù Yildiz vừa gia hạn hợp đồng, Real vẫn sẵn sàng đưa Brahim Diaz hoặc Gonzalo Garcia vào điều khoản trao đổi trong tương lai để thuyết phục đối tác. Barcelona: Nhắm đến Julian Alvarez như một phương án thay thế Robert Lewandowski dài hạn. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Arsenal, trong khi PSG đã rút lui khỏi thương vụ này.

Tương lai bất định của Dusan Vlahovic và Folarin Balogun

Dusan Vlahovic đang trở thành tâm điểm chú ý khi quá trình gia hạn hợp đồng với Juventus lâm vào bế tắc. Tiền đạo 26 tuổi này đã nhận được liên hệ trực tiếp từ Bayern Munich, đồng thời nằm trong tầm ngắm của AC Milan, West Ham và Manchester United.

Trong khi đó, Folarin Balogun cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Tiền đạo thuộc biên chế Monaco được kỳ vọng sẽ sớm trở lại xứ sở sương mù để khẳng định giá trị bản thân sau những màn trình diễn ấn tượng tại Ligue 1.