Tin chuyển nhượng 13/3: MU theo đuổi Fernandes, Juventus "săn" Lewandowski Manchester United đang ráo riết săn lùng nhân tố mới từ West Ham, trong khi Juventus và các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh đang tạo nên những biến động đáng chú ý trên thị trường.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang dần nóng lên với những động thái quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Từ tham vọng làm mới tuyến giữa của Manchester United đến kế hoạch gây sốc của Juventus với Robert Lewandowski, bản tin sáng nay chứng kiến nhiều thương vụ tiềm năng có thể làm thay đổi cục diện bóng đá đỉnh cao.

Manchester United nhắm mục tiêu từ West Ham

Đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đã bắt đầu hoạt động tích cực để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tới. Theo nguồn tin từ Talksport, mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của "Quỷ đỏ" là tiền vệ Mateus Fernandes thuộc biên chế West Ham.

Động thái này được cho là bước chuẩn bị của đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh Fernandes nhiều khả năng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới nếu West Ham không thể trụ lại Ngoại hạng Anh mùa này. Việc theo dõi sát sao một tài năng trẻ đang lên cho thấy chiến lược ưu tiên những cầu thủ có tiềm năng phát triển dài hạn của ban lãnh đạo Man Utd.

Mateus Fernandes được Manchester United quan tâm.

Diễn biến phức tạp quanh tương lai Erling Haaland

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang nỗ lực tạo lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của siêu tiền đạo Erling Haaland. Tờ Sport cho biết đại diện La Liga đã tiến hành thảo luận với Manchester City nhằm thiết lập quyền ưu tiên mua chân sút người Na Uy nếu anh quyết định rời Etihad.

Tuy nhiên, những tin đồn này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ phía người đại diện của cầu thủ. Rafaela Pimenta, đại diện của Haaland, đã lên tiếng phủ nhận các thông tin liên quan đến Barcelona trên truyền hình Tây Ban Nha, tạo nên một màn sương mờ ảo quanh tương lai của tiền đạo sinh năm 2000.

Juventus muốn sở hữu Robert Lewandowski

Bên cạnh các thương vụ trẻ, những ngôi sao kỳ cựu vẫn giữ được sức hút mãnh liệt. Juventus đang theo dõi sát sao tình hình của Robert Lewandowski tại Barcelona. Trong bối cảnh hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn vào mùa hè tới, "Lão bà" thành Turin coi đây là cơ hội vàng để bổ sung một cỗ máy ghi bàn đẳng cấp thế giới vào đội hình mà không tốn quá nhiều phí chuyển nhượng.

Robert Lewandowski có thể rời Barcelona hè này.

Newcastle United và kế hoạch nâng cấp toàn diện

"Chích chòe" Newcastle đang thể hiện tham vọng lớn khi nhắm tới nhiều mục tiêu cùng lúc. Ngoài việc để mắt tới Said El Mala của Cologne và tiền vệ Lamine Camara từ Monaco, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh còn đang cân nhắc giữ chân hậu vệ kỳ cựu Kieran Trippier bằng một bản hợp đồng mới.

Đáng chú ý, Arsenal vẫn đang kiên trì theo đuổi Tino Livramento, buộc Newcastle phải có những tính toán thận trọng để giữ chân các trụ cột nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, tại Liverpool, các nguồn tin nội bộ khẳng định Florian Wirtz vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Anfield, dập tắt những tin đồn liên quan đến Real Madrid.

Biến động tại Inter Milan và Atletico Madrid

Tại Serie A, Inter Milan gây bất ngờ khi sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho bộ đôi trụ cột Alessandro Bastoni và Nicolo Barella. Gazzetta dello Sport đánh giá đây là động thái nhằm cân bằng tài chính của đội bóng áo xanh đen.

Trong khi đó, Atletico Madrid đã đưa ra mức giá 85 triệu bảng cho Julian Alvarez. Tuy nhiên, đội bóng Madrid khẳng định sẽ chỉ để tiền đạo người Argentina gia nhập một câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh thay vì bán cho đối thủ trực tiếp Barcelona.

Tại London, chiếc ghế nóng của Tottenham vẫn chưa có chủ chính thức. Sean Dyche đang là ứng viên hàng đầu thay thế Igor Tudor, nhưng cựu thuyền trưởng Everton yêu cầu một cam kết dài hạn thay vì chỉ đóng vai trò "người đóng thế" tạm thời cho đến hết mùa giải.