Tin chuyển nhượng 13/4: Newcastle nhắm Manuel Ugarte, Liverpool đấu Chelsea giành Kroupi Newcastle United lên kế hoạch chiêu mộ Manuel Ugarte từ Manchester United, trong khi Liverpool và Chelsea sẵn sàng chi đậm cho 'thần đồng' Eli Junior Kroupi của Bournemouth.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến sôi động khi các câu lạc bộ hàng đầu Ngoại hạng Anh bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tương lai của Manuel Ugarte tại Manchester United và cuộc chạy đua vũ trang giành chữ ký của những tài năng trẻ triển vọng nhất xứ sở sương mù.

Newcastle United tham vọng sở hữu Manuel Ugarte

Newcastle United đã chính thức đưa tiền vệ Manuel Ugarte của Manchester United vào danh sách mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đội bóng vùng Tyneside đang khao khát nâng cấp chất lượng tuyến giữa để tăng tính chiến đấu và khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến.

Ugarte đang đếm ngày rời Old Trafford.

Cầu thủ 25 tuổi người Uruguay được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Eddie Howe. Dù gia nhập sân Old Trafford với nhiều kỳ vọng, Ugarte dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng thành Manchester. Phía Newcastle hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận tài chính phù hợp để đưa anh về sân St James' Park.

Cuộc đại chiến 60 triệu bảng giữa Liverpool và Chelsea

Ở một diễn biến khác, Liverpool và Chelsea đang chuẩn bị bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm sở hữu Eli Junior Kroupi. Tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Bournemouth đang là cái tên gây sốt tại Ngoại hạng Anh nhờ phong độ chói sáng và tư duy chơi bóng hiện đại.

Mức giá để phá vỡ hợp đồng của tài năng trẻ này được cho là rơi vào khoảng 60 triệu bảng. Bournemouth sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị chính thức nếu con số này được đáp ứng. Cả hai ông lớn là Liverpool và Chelsea đều coi Kroupi là sự đầu tư dài hạn cho hàng công, hứa hẹn một cuộc đua tiền bạc hấp dẫn trong mùa hè này.

Manchester United gia nhập cuộc đua giành 'thần đồng' Jeremy Monga

Không chỉ tập trung vào các ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, Manchester United còn đang hướng tầm ngắm đến những tài năng ở lứa tuổi thiếu niên. Jeremy Monga, cầu thủ chạy cánh mới 16 tuổi của Leicester City, hiện là mục tiêu săn đón của nửa đỏ thành Manchester.

Monga đang thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn.

Monga được giới chuyên môn đánh giá là một trong những thần đồng triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay. Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hai đối thủ trực tiếp là Manchester City và Arsenal, những đội bóng cũng đang theo dõi sát sao từng bước tiến của cầu thủ này.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Tại Tây Ban Nha, tiền vệ Marc Casado của Barcelona cũng đang trở thành mục tiêu của hai đội bóng London là Tottenham Hotspur và West Ham United. Ở tuổi 22, Casado đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc tại La Liga và việc chuyển đến Ngoại hạng Anh có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Trong khi đó, ở các giải đấu cấp thấp hơn, cuộc chiến giành thủ thành Carl Rushworth của Brighton đang diễn ra căng thẳng giữa Coventry City và Leeds United. Leeds United cũng có thể phải chia tay tiền đạo Joel Piroe khi chân sút người Hà Lan đang tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn tại Rangers.

Cuối cùng, Fulham cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ để chiêu mộ Malik Tillman từ Bayer Leverkusen. Đây được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Harry Wilson, người nhiều khả năng sẽ rời sân Craven Cottage khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.