Tin chuyển nhượng 14/3: MU thanh lý 5 trụ cột, Juventus muốn chiêu mộ Alisson Manchester United sẵn sàng đẩy đi Mason Mount và Andre Onana trong kế hoạch cải tổ của tập đoàn INEOS, trong khi Juventus nỗ lực đưa Alisson Becker trở lại Serie A.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn dưới thời tập đoàn INEOS. Theo các báo cáo mới nhất, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho 5 ngôi sao đội một, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái thiết toàn diện đội hình.

Cuộc thanh trừng quy mô lớn tại Manchester United

Trong nỗ lực giải phóng quỹ lương và tạo không gian cho các tân binh, Manchester United được cho là đã đưa Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Mason Mount và Andre Onana vào danh sách thanh lý. Việc cả thủ thành số một Onana và tiền vệ Mount xuất hiện trong danh sách này cho thấy ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã hết kiên nhẫn với những bản hợp đồng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Mason Mount nằm trong danh sách thanh lý của Man United.

Napoli quyết tâm sở hữu vĩnh viễn Rasmus Hojlund

Song song với kế hoạch của MU, Napoli đã bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với màn trình diễn của Rasmus Hojlund trong thời gian thi đấu tại Serie A dưới dạng cho mượn. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng miền Nam nước Ý đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro (tương đương 38 triệu bảng Anh) ngay khi hợp đồng hiện tại kết thúc.

Tương lai Erling Haaland và cuộc đua giành Yan Diomande

Bất chấp những tin đồn liên quan đến Barcelona và Real Madrid, khả năng Erling Haaland rời Manchester City được đánh giá là cực thấp. Người đại diện Rafaela Pimenta đã bác bỏ hoàn toàn thông tin về các thỏa thuận ưu tiên. Tiền đạo 25 tuổi người Na Uy hiện vẫn cam kết tương lai lâu dài với đội bóng của Pep Guardiola thông qua bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2034.

Ở một diễn biến khác, Liverpool và Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande từ RB Leipzig. Tài năng 19 tuổi này được định giá lên tới 100 triệu euro, mức phí khiến Bayern Munich phải rút lui vì cho rằng quá đắt đỏ cho một cầu thủ trẻ.

Juventus nhắm Alisson Becker và các mục tiêu tại Serie A

Đội bóng thành Turin, Juventus, đang tự tin về khả năng đưa thủ thành Alisson Becker trở lại Serie A. Ở tuổi 33, tuyển thủ Brazil được cho là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Liverpool. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Alisson là yếu tố khiến Juventus khao khát tăng cường cho vị trí gác đền mùa tới.

Juventus khao khát Allison Becker.

Bên cạnh Alisson, Juventus cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Inter Milan và Napoli để giành bộ đôi Keinan Davis và Arthur Atta của Udinese. Đặc biệt, tiền vệ Arthur Atta đang nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ tuyển trạch viên của cả ba ông lớn bóng đá Ý sau những màn trình diễn ổn định thời gian qua.