Tin chuyển nhượng 15/5: PSG chi 100 triệu euro mua Alvarez, MU săn đón Neco Williams PSG sẵn sàng phá két vì Julian Alvarez trong khi MU đối đầu nhiều CLB Ngoại hạng Anh để giành chữ ký Neco Williams. Arsenal và Liverpool cùng săn đón thần đồng Porto.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên với những nước đi đầy táo bạo từ các ông lớn châu Âu. PSG dẫn đầu làn sóng chiêu mộ ngôi sao khi sẵn sàng chi ra con số khổng lồ cho nhà vô địch World Cup, trong khi các đại gia Ngoại hạng Anh như Manchester United, Arsenal và Chelsea đang ráo riết săn lùng các tài năng trẻ để củng cố đội hình cho mùa giải mới.

PSG chơi tất tay với thương vụ Julian Alvarez

Paris Saint-Germain (PSG) đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị nặng ký trị giá hơn 100 triệu euro đến Atletico Madrid để hỏi mua tiền đạo Julian Alvarez. Chân sút 26 tuổi người Argentina đã có một mùa giải bùng nổ với 20 bàn thắng, trở thành mục tiêu hàng đầu của đội bóng thủ đô nước Pháp. Tiềm lực tài chính mạnh mẽ đang giúp PSG nắm lợi thế lớn trước sự cạnh tranh từ Barcelona và Arsenal. Với tham vọng tái thiết hàng công, việc sở hữu Alvarez được xem là bước đi chiến lược của ban lãnh đạo PSG.

Manchester United gia nhập cuộc đua giành Neco Williams

Tại Anh, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của hậu vệ Neco Williams thuộc biên chế Nottingham Forest. Tuyển thủ Xứ Wales đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai hành lang cánh, một yếu tố mà HLV Ten Hag đang rất cần để tăng cường chiều sâu đội hình.

Mặc dù Williams vẫn còn 3 năm hợp đồng với Forest, nhưng sự quan tâm từ các đội bóng lớn như Aston Villa, Newcastle và Everton đang khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Nottingham Forest đang nỗ lực đàm phán gia hạn để giữ chân trụ cột của mình, nhưng sức hút từ Old Trafford có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng trong kỳ chuyển nhượng tới.

Đại chiến giành chữ ký 'thần đồng' Victor Froholdt

Arsenal và Liverpool đang tạo ra một cuộc đối đầu thú vị trên bàn đàm phán để giành chữ ký của tiền vệ Victor Froholdt từ FC Porto. Ngôi sao 20 tuổi người Đan Mạch được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu hiện nay. Với thành tích 6 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong mùa giải này, Froholdt đã chứng minh được năng lực sáng tạo và khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc.

Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 85 triệu euro là một rào cản không nhỏ. Manchester United cũng được cho là đang theo dõi tình hình của tiền vệ này. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, Porto hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc định giá viên ngọc quý của mình.

Chelsea đẩy nhanh thương vụ Alex Scott

Trong một diễn biến khác, Chelsea đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Bournemouth để chiêu mộ Alex Scott. Tiền vệ 22 tuổi đã có những màn trình diễn ổn định tại Ngoại hạng Anh, thu hút sự chú ý của bộ phận tuyển trạch tại Stamford Bridge. Chelsea hiện đang là đội bóng sốt sắng nhất trong thương vụ này, vượt qua cả Manchester United trong các cuộc thảo luận sơ bộ.

Biến động nhân sự tại Tây Ban Nha và Italy

Tại Barcelona, tương lai của trung vệ Ronald Araujo đang trở nên bất định. Cầu thủ 27 tuổi này chủ yếu đóng vai trò dự bị và từng phải tạm nghỉ để điều trị tâm lý, dẫn đến những lo ngại về thời gian thi đấu chính thức. Diễn biến tiếp theo của thương vụ này sẽ phụ thuộc lớn vào kế hoạch tái cấu trúc của ban lãnh đạo Barca trong mùa hè.

Ngược lại, Atletico Madrid đang tìm kiếm người thay thế Antoine Griezmann và mục tiêu hàng đầu là Julian Brandt của Borussia Dortmund. Tiền vệ 30 tuổi người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng tới, mang lại cơ hội sở hữu một ngôi sao giàu kinh nghiệm Champions League với mức giá 0 đồng cho đội bóng Tây Ban Nha.

Cuối cùng, tại Italy, Roma đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo Donyell Malen từ Aston Villa với giá 25 triệu euro. Màn trình diễn ấn tượng trong thời gian cho mượn đã giúp tiền đạo người Hà Lan chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện đội bóng thành Rome. Trong khi đó, Barcelona cũng đang cân nhắc kế hoạch đưa Abde Ezzalzouli trở lại từ Real Betis để tăng cường chiều sâu cho hàng công với mức phí hợp lý.