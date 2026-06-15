Tin chuyển nhượng 15/6: MU dẫn đầu cuộc đua Mateus Fernandes, Arsenal và Man City đại chiến vì Tonali Manchester United nắm lợi thế lớn chiêu mộ Mateus Fernandes với giá hời từ West Ham, trong khi Newcastle hét giá Sandro Tonali lên tới 100 triệu bảng trước sự săn đón của các ông lớn.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đổ dồn về sân Old Trafford khi Manchester United đang tăng tốc để hoàn thiện bộ khung tuyến giữa, trong khi cuộc đua giành chữ ký của Sandro Tonali giữa Arsenal và Manchester City đang dần đi đến hồi kết với những con số kỷ lục.

Manchester United và kế hoạch tái thiết tuyến giữa với Mateus Fernandes

Đội bóng của HLV trưởng Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu tiền vệ tài năng Mateus Fernandes. Cầu thủ 21 tuổi người Bồ Đào Nha hiện là mục tiêu ưu tiên sau khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Real Madrid và Arsenal quyết định rút lui để theo đuổi những phương án khác. Sự rút lui này mở ra một hành lang thông thoáng cho "Quỷ đỏ" trên bàn đàm phán.

Mặc dù West Ham đưa ra mức định giá lên tới 80 triệu bảng, nhưng ban lãnh đạo Manchester United tự tin có thể chốt thương vụ với mức phí thấp hơn đáng kể. Lý do là bởi West Ham vừa phải nhận tấm vé xuống hạng, buộc họ phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất để cân đối tài chính. Mateus Fernandes được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng tân binh Ederson – người vừa cập bến từ Atalanta với giá 35 triệu bảng – để tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho khu trung tuyến tại Old Trafford.

MU nỗ lực sớm hoàn thành thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes.

Đại chiến thành London và Manchester vì Sandro Tonali

Trong một diễn biến khác, Newcastle United đã tạo ra một cú sốc trên thị trường khi tuyên bố mức giá 100 triệu bảng cho Sandro Tonali. Tiền vệ 26 tuổi người Italy vừa trải qua một mùa giải chói sáng tại vùng Đông Bắc nước Anh, trở thành linh hồn trong lối chơi của "Chích chòe".

Arsenal và Manchester City hiện là hai cái tên cuối cùng trụ lại trong cuộc đua tốn kém này. Manchester United đã chính thức rút lui sau khi cân nhắc các ưu tiên tài chính khác, trong khi AC Milan chỉ dừng lại ở mức độ quan sát. Việc Newcastle giữ thái độ cứng rắn cho thấy họ không chịu áp lực phải bán trụ cột, trừ khi nhận được một con số không thể từ chối.

Sandro Tonali hiện là mục tiêu của nhiều CLB lớn hàng đầu Châu Âu.

Bayern Munich và Barcelona tìm kiếm luồng gió mới

Tại Bundesliga, Bayern Munich đang tiến rất gần đến việc sở hữu hậu vệ trái Nathaniel Brown từ Eintracht Frankfurt. Thương vụ dự kiến tiêu tốn của "Hùm xám" khoảng 55 triệu euro. Brown, 22 tuổi, vừa ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo đội tuyển Đức với bàn thắng vào lưới Curacao. Hiện tại, các thủ tục kiểm tra y tế đã được lên lịch và thương vụ chỉ còn chờ thông báo chính thức.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng đang phải tính đến các phương án thay thế do ngân sách hạn hẹp. Sau khi gặp khó khăn trong việc tiếp cận Julian Alvarez, đội chủ sân Camp Nou đã chuyển hướng sang Junior Kroupi của AFC Bournemouth. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu euro mà đội bóng Ngoại hạng Anh đưa ra vẫn là một rào cản lớn. Barcelona đang cân nhắc phương án gán thêm cầu thủ vào hợp đồng để giảm bớt số tiền mặt phải chi trả, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh từ PSG và Arsenal.

Sự kiên định của Manchester City và Newcastle United

Ở chiều hướng giữ chân trụ cột, Manchester City đang nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng với Josko Gvardiol. Trung vệ người Croatia đóng vai trò không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng và việc gia hạn là động thái cần thiết để ngăn chặn sự lôi kéo từ Real Madrid.

Tương tự, Newcastle United cũng khẳng định lập trường không bán hậu vệ Lewis Hall dù nhận được sự quan tâm sát sao từ cả Manchester United lẫn Chelsea. Ban lãnh đạo đội bóng vùng Đông Bắc coi Hall là nhân tố chủ chốt cho tương lai lâu dài và sẽ khước từ mọi lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng này.