Tin chuyển nhượng 16/3: Man City chớp thời cơ vụ Pedro Porro, Tottenham tìm người thay Igor Tudor Manchester City có cơ hội sở hữu Pedro Porro với giá hời, trong khi Tottenham đang cân nhắc 8 ứng viên hàng đầu để thay thế vị trí của HLV Igor Tudor.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các "ông lớn" bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược cho mùa giải mới. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về phía Manchester City và Tottenham, nơi những thương vụ quan trọng về cả nhân sự lẫn băng ghế chỉ đạo đang dần lộ diện.

Man City và cơ hội sở hữu Pedro Porro với mức giá hời

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang đứng trước cơ hội lớn để gia cố hàng phòng ngự. Theo báo cáo từ Football Insider, Manchester City đang theo sát tình hình của hậu vệ Pedro Porro. Cầu thủ 26 tuổi người Tây Ban Nha vốn được định giá khoảng 80 triệu bảng, nhưng con số này có thể giảm sâu nếu Tottenham rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính.

Pedro Porro có thể chia tay Tottenham vào hè này.

Việc theo đuổi Porro cho thấy tham vọng của Man City trong việc làm mới đội hình bằng những nhân tố đã khẳng định được đẳng cấp tại Premier League. Với khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, hậu vệ người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của The Citizens nếu thương vụ này được kích hoạt với mức giá ưu đãi.

Tottenham ráo riết tìm kiếm người thay thế HLV Igor Tudor

Tại Bắc London, tương lai của HLV Igor Tudor đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Những áp lực đè nặng sau chuỗi kết quả không ổn định tại Anh đã buộc ban lãnh đạo Tottenham phải tính đến phương án thay thế ngay từ thời điểm này. Theo Talksport, đội bóng này hiện đang cân nhắc danh sách rút gọn gồm 8 ứng cử viên sáng giá.

Tudor gặp quá nhiều khó khăn khi tới Anh.

Đáng chú ý trong danh sách này là sự xuất hiện của những cái tên đầy sức nặng như Mauricio Pochettino, người từng có quãng thời gian thành công rực rỡ tại Spurs. Bên cạnh đó, Sean Dyche và Roberto de Zerbi cũng là những lựa chọn đang được thảo luận nghiêm túc. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Tottenham tìm lại bản sắc và vị thế của mình trong cuộc đua top đầu.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ diễn ra quyết liệt

Bên cạnh các thương vụ đình đám, cuộc đua giành chữ ký các cầu thủ trẻ cũng diễn ra vô cùng kịch tính. Hậu vệ 21 tuổi Lewis Hall của Newcastle đang trở thành tâm điểm chú ý khi lọt vào tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Liverpool, Arsenal, Barcelona và các đội bóng Bundesliga gồm RB Leipzig, Borussia Dortmund.

Trong khi đó, Chelsea đang nỗ lực đẩy nhanh thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Rayane Messi từ Strasbourg. "The Blues" muốn sớm hoàn tất các thỏa thuận để vượt mặt các đối thủ lớn như Bayern Munich và PSG. Tại Championship, Sunderland cũng gây bất ngờ khi sẵn sàng chi 15 triệu euro (12,9 triệu bảng) cho tiền vệ trẻ Thiago Pitarch từ Real Madrid, cho thấy tham vọng nâng cấp đội hình rất lớn.

Các chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Ở vị trí khung gỗ, thủ thành Giorgi Mamardashvili của Liverpool đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều câu lạc bộ khắp châu Âu. Dù mới 25 tuổi nhưng thủ môn người Georgia đã khẳng định được giá trị và thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng Anh muốn tìm kiếm sự ổn định nơi hàng thủ.

Tại một diễn biến khác, Crystal Palace đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng Leeds United để giành chữ ký của tiền đạo 25 tuổi người Mỹ Patrick Agyemang từ Derby County. Những chuyển động này hứa hẹn sẽ tạo nên một kỳ chuyển nhượng đầy sôi động với những bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho mùa giải tới.