Tin chuyển nhượng 16/4: Liverpool giành ưu thế vụ Senesi, Jose Mourinho sắp trở lại Ngoại hạng Anh? Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Jesus và Kai Havertz để dồn lực mua Julian Alvarez, trong khi Newcastle cân nhắc bổ nhiệm Jose Mourinho thay thế Eddie Howe.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những chuyển động quan trọng từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào kế hoạch tái thiết hàng thủ của Liverpool và nước đi táo bạo của Arsenal trên thị trường tiền đạo nhằm tìm kiếm danh hiệu.

Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Marcos Senesi

Liverpool đang chiếm ưu thế vượt trội trong nỗ lực chiêu mộ hậu vệ Marcos Senesi từ Bournemouth. Trung vệ 28 tuổi người Argentina sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè này, mở ra cơ hội sở hữu một cầu thủ kinh nghiệm theo dạng chuyển nhượng tự do. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng sự hiện diện của Senesi sẽ mang lại sự ổn định cần thiết cho hệ thống phòng ngự trong mùa giải tới.

Bên cạnh việc củng cố hàng thủ, đội chủ sân Anfield cũng đang quan tâm đặc biệt đến Anthony Gordon của Newcastle United và Iliman Ndiaye từ Everton. Sự đa năng và tốc độ của bộ đôi này được đánh giá là những nhân tố quan trọng để làm mới hỏa lực hàng công cho cuộc đua vô địch năm sau.

Kịch bản Jose Mourinho dẫn dắt Newcastle United

Tương lai của huấn luyện viên Eddie Howe tại Newcastle đang trở nên bất định sau khi đội bóng không đạt được các mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh đó, Jose Mourinho đã nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại St James' Park. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng tái xuất Ngoại hạng Anh nếu nhận được một đề nghị chính thức và một dự án thể thao giàu tham vọng.

Đáng chú ý, Newcastle cũng không giấu giếm ý định nâng cấp đội hình với trung vệ Ousmane Diomande của Sporting Lisbon. Sau thất bại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, đội bóng vùng Tyneside dự kiến sẽ gửi lời đề nghị mới trị giá không dưới 40 triệu bảng để thuyết phục đối tác nhả người.

Arsenal đại phẫu hàng công vì Julian Alvarez

Một kế hoạch gây sốc đang được Arsenal chuẩn bị khi câu lạc bộ sẵn sàng chia tay cả Gabriel Jesus và Kai Havertz ngay trong kỳ chuyển nhượng hè. Mục đích của động thái này là nhằm gây quỹ cho thương vụ bom tấn Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Arsenal xác định tiền đạo người Argentina là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện đội hình cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Cuộc săn lùng các tài năng trẻ và nước đi của Juventus

Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt cho những ngôi sao trẻ triển vọng tại châu Âu:

Givairo Read: Manchester City và Bayern Munich đang theo dõi sát sao hậu vệ cánh 19 tuổi thuộc biên chế Feyenoord.

Jacobo Ramon: Hậu vệ 21 tuổi của Como đang lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Chelsea và hàng loạt ông lớn khác tại Serie A.

Karim Coulibaly: Tài năng 18 tuổi của Werder Bremen đang là mục tiêu tranh giành của Chelsea và Newcastle United.

Tại Ý, Juventus cũng bắt đầu kế hoạch đại tu đội hình bằng việc tiếp cận thủ môn Alisson (Liverpool) và tiền vệ Bernardo Silva (Manchester City). Sự góp mặt của hai ngôi sao giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thành Turin tìm lại ánh hào quang tại giải quốc nội và đấu trường châu lục.