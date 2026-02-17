Tin chuyển nhượng 17/2: Chelsea tranh Kim Min-jae, Arsenal quyết mua ngọc thô Real Madrid Chelsea và Tottenham cùng săn đón Kim Min-jae, trong khi Arsenal nỗ lực chiêu mộ hậu vệ trẻ Victor Valdepenas. Man Utd cũng chiếm ưu thế trong thương vụ Yan Diomande.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những động thái quyết liệt từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Kim Min-jae và nỗ lực trẻ hóa đội hình của Arsenal với mục tiêu từ Real Madrid.

Cuộc chiến giành chữ ký Kim Min-jae tại London

Cả Chelsea và Tottenham Hotspur đều đang bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến việc chiêu mộ trung vệ Kim Min-jae của Bayern Munich. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Christian Falk, hai đội bóng thành London đang tìm cách thuyết phục ngôi sao người Hàn Quốc trở lại môi trường thi đấu đỉnh cao tại Anh nhằm củng cố hệ thống phòng ngự vốn đang gặp nhiều vấn đề.

Kim Min-jae nằm trong tầm ngắm Chelsea và Tottenham Hotspur.

Manchester City cạnh tranh vì viên kim cương 70 triệu bảng

Bên cạnh đó, Manchester City được cho là sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Morgan Gibbs-White. Ngôi sao đang thuộc biên chế Nottingham Forest được định giá khoảng 70 triệu bảng Anh. Theo Football Insider, đây là mức phí mà Nottingham Forest kỳ vọng sẽ thu về nếu chấp nhận để trụ cột của mình ra đi sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.

Manchester United dẫn đầu thương vụ Yan Diomande

Tại Old Trafford, Manchester United đang chiếm ưu thế trong việc theo đuổi tiền vệ cánh Yan Diomande từ RB Leipzig. Theo Fussball Daten, Quỷ đỏ hiện đang vượt mặt các đối thủ nặng ký khác tại Ngoại hạng Anh như Arsenal, Liverpool và Manchester City. Sự đa năng và tốc độ của Diomande được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch nâng cấp hàng công của đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Kế hoạch tái thiết hàng thủ của Chelsea và Liverpool

Trong một diễn biến khác, Liverpool đang để mắt đến hậu vệ Murillo của Nottingham Forest. Tuy nhiên, "The Kop" sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Chelsea. Đáng chú ý, đại diện phía Tây London sẵn sàng thực hiện một cuộc thanh trừng lực lượng quy mô lớn. Cụ thể, Chelsea có kế hoạch bán bộ ba hậu vệ Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile và Trevoh Chalobah để lấy chỗ và tạo ngân sách cho việc chiêu mộ Murillo.

Hiệu ứng Domino tại Juventus và sự trở lại của Rudiger

Tại Italy, Juventus sẵn sàng chia tay hậu vệ trái Andrea Cambiaso – mục tiêu theo đuổi lâu năm của Manchester City. Để thay thế, đội bóng thành Turin đã xác định Destiny Udogie của Tottenham là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Song song đó, thông tin từ CaughtOffside cho biết Crystal Palace, Tottenham và West Ham United đều đã tiến hành thảo luận về khả năng chiêu mộ trung vệ Antonio Rudiger của Real Madrid khi hợp đồng của cầu thủ này hết hạn.

Arsenal và mục tiêu trẻ từ Real Madrid

Arsenal vẫn đang là đội bóng nhiệt huyết nhất trong việc theo đuổi hậu vệ trẻ 19 tuổi Victor Valdepenas của Real Madrid. Theo AS, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và AC Milan, Pháo thủ vẫn quyết tâm sở hữu "ngọc thô" này để phục vụ chiến lược dài hạn của câu lạc bộ.

Arsenal quyết tâm theo đuổi Victor Valdepenas.

Barcelona ưu tiên Luka Vuskovic

Cuối cùng, Giám đốc thể thao Deco của Barcelona đã xác định Luka Vuskovic là mục tiêu trung vệ số một. Cầu thủ 18 tuổi thuộc biên chế Tottenham đang gây ấn tượng mạnh mẽ khi thi đấu dưới dạng cho mượn tại Hamburg. Mặc dù Barcelona có liên hệ với những cái tên kinh nghiệm như Nico Schlotterbeck hay Alessandro Bastoni, nhưng tiềm năng của Vuskovic mới là yếu tố được Deco đánh giá cao nhất cho tương lai của đội chủ sân Camp Nou.