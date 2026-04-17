Tin chuyển nhượng 17/4: Manchester United săn đón Richard Rios và Liverpool nhắm Denzel Dumfries Manchester United và Fulham cùng gia nhập cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Richard Rios, trong khi Liverpool đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Denzel Dumfries để củng cố hành lang biên.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những động thái mới từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Richard Rios và những điều chỉnh nhân sự quan trọng tại Liverpool cũng như Barcelona.

Manchester United và Fulham cạnh tranh tiền vệ Richard Rios

Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Richard Rios từ Benfica. Ngôi sao thuộc biên chế đội tuyển Colombia hiện là mục tiêu hàng đầu không chỉ của Quỷ đỏ mà còn của Fulham và hai đại diện lớn từ Serie A là Napoli và Inter Milan.

Theo nguồn tin từ A Bola, ban lãnh đạo Manchester United kỳ vọng sự góp mặt của Rios sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng tranh chấp và điều tiết lối chơi cho tuyến giữa. Với phong độ ổn định trong màu áo Benfica, tiền vệ này được đánh giá là mảnh ghép phù hợp cho triết lý bóng đá đòi hỏi sự cơ động cao tại Ngoại hạng Anh.

Richard Rios lọt tầm ngắm MU.

Liverpool tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự

Bên cạnh các mục tiêu tuyến giữa, Liverpool đang tích cực tìm kiếm phương án nâng cấp hành lang cánh phải. Denzel Dumfries của Inter Milan đã được đưa vào danh sách ưu tiên. Sau lời đề nghị thăm dò bất thành vào tháng Giêng, The Kop dự kiến sẽ quay lại thương vụ này với một đề nghị hấp dẫn hơn.

Lối chơi tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng của tuyển thủ Hà Lan được xem là phương án cạnh tranh vị trí chất lượng tại Anfield. Đồng thời, ở vị trí khung gỗ, Sevilla đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới thủ thành 21 tuổi Armin Pecsi của Liverpool nhằm thực hiện kế hoạch trẻ hóa lực lượng.

Liverpool muốn có Denzel Dumfries.

Barcelona cân nhắc tương lai Marcus Rashford

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang đứng trước quyết định quan trọng về trường hợp của Marcus Rashford. Tiền đạo 28 tuổi gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 16 trận gần nhất. Theo Marca, đội chủ sân Camp Nou có thể sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro từ Manchester United để tìm kiếm các phương án hiệu quả hơn.

Thay vào đó, Barca đang cùng Arsenal theo đuổi tài năng trẻ Luiz Benedetti từ Palmeiras. Trung vệ 19 tuổi người Brazil có mức phí giải phóng hợp đồng lớn nhưng Palmeiras sẵn sàng đàm phán ở mức 25 triệu euro. Đây được xem là khoản đầu tư dài hạn cho hệ thống phòng ngự của cả hai đội bóng.

Các diễn biến đáng chú ý khác