Tin chuyển nhượng 19/4: Real Madrid cân nhắc tái hợp Jose Mourinho, Bayern Munich tranh giành Morgan Rogers Real Madrid đang xem xét đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng trong kế hoạch cải tổ toàn diện, trong khi Bayern Munich gia nhập cuộc đua giành chữ ký tài năng trẻ Morgan Rogers.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những chuyển động bất ngờ khi Real Madrid có ý định đưa "Người đặc biệt" Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu. Cùng lúc đó, cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Morgan Rogers đang nóng lên với sự xuất hiện của gã khổng lồ Bayern Munich bên cạnh các đại diện từ Ngoại hạng Anh.

Bayern Munich gia nhập cuộc đua giành chữ ký Morgan Rogers

Bayern Munich đã chính thức bước vào cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền đạo Morgan Rogers từ Aston Villa. Chân sút 23 tuổi người Anh đang là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay nhờ lối chơi giàu tốc độ và khả năng dứt điểm quyết đoán.

Tuy nhiên, đội bóng nước Đức sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea và Manchester United. Cả hai câu lạc bộ này đều coi Rogers là mục tiêu quan trọng để làm mới hàng công. Theo Football Insider, mức giá để thuyết phục Aston Villa nhả người chắc chắn sẽ không hề rẻ khi cầu thủ này vẫn đóng vai trò then chốt trong đội hình của Unai Emery.

Kế hoạch tái thiết tại Real Madrid: Mourinho và tương lai Camavinga

Tại Tây Ban Nha, Ban lãnh đạo Real Madrid đang cân nhắc phương án mời Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện đang làm việc tại Benfica sau khi chia tay Fenerbahce. Kinh nghiệm dày dặn tại La Liga và bản lĩnh trong các trận cầu lớn là yếu tố giúp Mourinho nhận được sự tin tưởng từ giới thượng tầng Madrid cho kế hoạch cải tổ vào mùa hè tới.

Bên cạnh biến động trên băng ghế huấn luyện, nhân sự đội hình cũng có thể thay đổi lớn. Eduardo Camavinga, người từng được xem là tương lai không thể thay thế tại Bernabeu, có khả năng sẽ bị bán ngay trong mùa hè 2025. Việc để tiền vệ 23 tuổi người Pháp ra đi sẽ giúp Real Madrid thu về một khoản kinh phí đáng kể để đầu tư vào các bản hợp đồng "bom tấn" khác theo yêu cầu mới.

Biến động nhân sự tại Premier League và Serie A

Manchester City vẫn đang ưu tiên chiêu mộ hậu vệ Tino Livramento từ Newcastle United. Tài năng 23 tuổi này được đánh giá cao bởi sự cơ động và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng, phù hợp với triết lý của Pep Guardiola. Song song đó, Aston Villa đang theo sát tình hình của tiền vệ Curtis Jones, người được cho là sẽ chia tay Liverpool để tìm kiếm thử thách mới sau nhiều năm gắn bó với Anfield.

Tại Ý, tương lai của huấn luyện viên Antonio Conte tại Napoli đang trở nên khó đoán. Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã đẩy sớm cuộc họp với chiến lược gia này khi Liên đoàn bóng đá Ý đang có ý định mời ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Napoli muốn sớm làm rõ nguyện vọng của Conte để chủ động trong kế hoạch mua sắm và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đáng chú ý, Coventry City đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ Frank Onyeka từ Brentford. Cầu thủ 28 tuổi người Nigeria đã góp công lớn giúp đội bóng thăng hạng Ngoại hạng Anh, và việc chuyển giao hoàn toàn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh trong suốt thời gian thi đấu theo dạng cho mượn.