Tin chuyển nhượng 20/5: Xabi Alonso nhắm Victor Osimhen, Atletico Madrid đàm phán chiêu mộ Salah Tân HLV Xabi Alonso lên kế hoạch chiêu mộ Victor Osimhen cho Chelsea, trong khi Atletico Madrid bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Mohamed Salah từ Liverpool.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các đội bóng lớn. Đáng chú ý nhất là kế hoạch tái thiết Chelsea của tân HLV Xabi Alonso với trọng tâm là hàng tiền đạo, cùng những diễn biến bất ngờ xoay quanh tương lai của Mohamed Salah khi Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc.

Kế hoạch cải tổ hàng công của Xabi Alonso tại Chelsea

Tân huấn luyện viên Xabi Alonso đã nhanh chóng đưa ra danh sách các mục tiêu ưu tiên nhằm nâng cấp đội hình Chelsea cho mùa giải mới. Cái tên đứng đầu danh sách là tiền đạo Victor Osimhen, người hiện đang thi đấu cho Galatasaray theo dạng cho mượn từ Napoli. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng khả năng càn lướt và dứt điểm sắc bén của chân sút người Nigeria là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của ông.

Osimhen đang trong tầm ngắm của Chelsea.

Bên cạnh Osimhen, Alonso cũng yêu cầu ban lãnh đạo The Blues bổ sung thêm sức mạnh cho hàng thủ. Thủ thành Mike Maignan của AC Milan và trung vệ trẻ Ousmane Diomande thuộc biên chế Sporting CP là hai mục tiêu quan trọng khác. Những động thái này cho thấy tham vọng xây dựng một bộ khung ổn định và giàu tính cạnh tranh của Chelsea dưới triều đại mới.

Atletico Madrid gia nhập cuộc đua giành chữ ký Mohamed Salah

Trong một diễn biến bất ngờ, Atletico Madrid đã nổi lên như một bến đỗ tiềm năng cho Mohamed Salah. Siêu sao người Ai Cập được dự báo sẽ chia tay sân Anfield sau nhiều năm gắn bó. Dù nhận được sự quan tâm lớn từ Saudi Arabia, cụ thể là CLB Al Ittihad, nhưng các cuộc đàm phán hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc.

Huấn luyện viên Diego Simeone coi Salah là nhân tố có thể tạo ra sự đột biến và mang lại kinh nghiệm quốc tế dày dặn cho hàng công Atletico. Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng đưa ra một đề nghị hấp dẫn về mặt chuyên môn lẫn tài chính để thuyết phục Salah chuyển đến La Liga, thay vì lựa chọn phương án dưỡng già tại Trung Đông.

Cuộc chiến giành Lautaro Martinez và Alessandro Bastoni

La Liga không chỉ chứng kiến sự quan tâm dành cho Salah mà còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Atletico Madrid và Barcelona cho tiền đạo Lautaro Martinez. Thủ quân của Inter Milan là ưu tiên hàng đầu của Simeone, nhưng Barca cũng đã có những tiếp xúc trực tiếp với người đại diện của cầu thủ này. Giá trị chuyển nhượng của Martinez dự kiến sẽ bị đẩy lên rất cao khi cả hai ông lớn Tây Ban Nha đều quyết tâm sở hữu anh.

Ở một diễn biến khác, Real Madrid đang nỗ lực vượt mặt Barcelona trong thương vụ chiêu mộ trung vệ Alessandro Bastoni. Cầu thủ người Ý của Inter Milan được đánh giá là một trong những hậu vệ có khả năng triển khai bóng tốt nhất Serie A hiện nay. Cả Real và Barca đều coi Bastoni là hạt nhân quan trọng để củng cố hàng phòng ngự trong dài hạn.

Enzo Fernandez và khả năng gia nhập Manchester City

Tiền vệ Enzo Fernandez đang cân nhắc tương lai tại Chelsea khi xuất hiện tin đồn về việc người thầy cũ Enzo Maresca có thể thay thế Pep Guardiola tại Manchester City. Ngôi sao vô địch World Cup 2022 bày tỏ mong muốn được tái hợp với Maresca nếu kịch bản này xảy ra.

Đã có những mối liên kết giữa Enzo và Man City.

Manchester City hiện đang đánh giá các phương án để tăng cường chiều sâu cho tuyến giữa. Sự am hiểu về hệ thống của Maresca cùng đẳng cấp đã được khẳng định của Enzo Fernandez khiến anh trở thành mục tiêu lý tưởng cho đội chủ sân Etihad trong kế hoạch duy trì sự thống trị tại Premier League.

Các diễn biến đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại Anh, Manchester United và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của tiền vệ trẻ Mateus Fernandes từ West Ham. Trong bối cảnh West Ham cần thu về khoảng 134 triệu USD để giải quyết khó khăn tài chính, việc bán các tài năng trẻ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của PSG trong thương vụ này có thể khiến mức giá của Fernandes tăng vọt.

Trong khi đó, Manchester United cũng đang để mắt tới hậu vệ phải Julian Ryerson của Borussia Dortmund. Thương vụ này sẽ phụ thuộc vào việc Quỷ đỏ có tìm được đầu ra cho Noussair Mazraoui hay không. Ở phía ngược lại, Barcelona đang muốn đưa Marc Cucurella trở lại Camp Nou, nhưng mức giá 80 triệu USD mà Chelsea yêu cầu đang là rào cản lớn đối với đội bóng xứ Catalan.