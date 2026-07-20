Tin chuyển nhượng 20/7: Arsenal nhắm John Stones, Liverpool đại chiến MU vì Manu Kone Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ John Stones để thay thế Saliba dính chấn thương, trong khi Liverpool và MU đối đầu trực tiếp giành Manu Kone từ AS Roma.

Thị trường chuyển nhượng hè đang nóng lên với những nước đi đầy toan tính từ các ông lớn Premier League. Trong bối cảnh hàng thủ bị sứt mẻ, Arsenal đang tìm kiếm một giải pháp kinh nghiệm, trong khi Liverpool và Manchester United lại tạo nên một cuộc đua song mã trên thị trường Serie A.

Arsenal và phương án John Stones cho hàng thủ

Arsenal đang cân nhắc một động thái đầy bất ngờ khi đưa trung vệ John Stones vào tầm ngắm. Ở tuổi 32, tuyển thủ người Anh được xem là phương án chữa cháy hoàn hảo cho vị trí của William Saliba, người đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn và khả năng điều phối bóng từ tuyến dưới của Stones là yếu tố mà HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao.

Stones lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty.

Thương vụ này dự kiến sẽ được kích hoạt dưới dạng chuyển nhượng tự do nếu quá trình hồi phục của Saliba kéo dài hơn dự kiến. Đây được xem là bước đi chiến thuật nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình cho cuộc đua vô địch khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea chi đậm cho Maxence Lacroix

Tại Tây London, Chelsea đã chính thức mở cuộc đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của Maxence Lacroix. Trung vệ 26 tuổi người Pháp đang được định giá khoảng 55 triệu bảng. Với lối chơi mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống tốt, Lacroix được kỳ vọng sẽ mang lại sự thép cho hàng phòng ngự vốn chưa thực sự ổn định của Chelsea dưới triều đại mới.

Cuộc chiến giành Manu Kone giữa Liverpool và MU

Khu vực trung tuyến đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi cả Liverpool và Manchester United đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Manu Kone. Tiền vệ 25 tuổi của AS Roma đã có một mùa giải bùng nổ tại Serie A, thu hút sự chú ý bằng khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái ấn tượng. Liverpool đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức để vượt mặt đối thủ truyền kiếp trong thương vụ này.

Aston Villa và những tham vọng lớn

Aston Villa đang cho thấy tham vọng vươn tầm khi nhắm tới những cái tên đẳng cấp thế giới. Đội chủ sân Villa Park đang nổi lên như một bến đỗ tiềm năng cho Rafael Leao của AC Milan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ nguyện vọng được thử sức tại Premier League, và Villa sẵn sàng chi đậm để đánh bại các đối thủ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở chiều ngược lại, Hull City đang nỗ lực đàm phán với Aston Villa để chiêu mộ tiền đạo cánh Leon Bailey. Cầu thủ 28 tuổi người Jamaica là mục tiêu số một để nâng cấp hàng công của Hull City trong mùa giải mới.

Juventus ưu tiên Emiliano Martinez

Tại Italy, Juventus đã xác định Emiliano Martinez là mục tiêu số một cho vị trí gác đền. Thủ thành 33 tuổi của Aston Villa vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và được coi là sự nâng cấp chất lượng cho đội hình của "Bà đầm già". Trong trường hợp thất bại, Juventus đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng mang tên David de Gea từ Fiorentina.

Emiliano Martinez có thể đến Serie A chơi bóng. Ảnh: Getty.

Những diễn biến đáng chú ý khác

Lazio đang tiếp cận West Ham để hỏi mua hậu vệ Aaron Wan-Bissaka. Tuy nhiên, đội bóng thành Rome sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Arsenal, đội cũng đang muốn bổ sung nhân sự cho hành lang cánh phải. Trong khi đó, Liverpool và Arsenal lại tiếp tục đụng độ trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ trái Daniel Svensson từ Borussia Dortmund, một tài năng trẻ đang lên của bóng đá Thụy Điển.