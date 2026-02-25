Tin chuyển nhượng 25/2: Liverpool chốt Micky van de Ven, Chelsea theo sát Ronaldo Liverpool lên kế hoạch thay thế Virgil van Dijk bằng Micky van de Ven, trong khi Chelsea theo dõi sát động thái của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá tối 25/2 ghi nhận những chuyển động chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trọng tâm đổ dồn vào kế hoạch cải tổ hàng thủ của Liverpool và những tin đồn liên quan đến tương lai của các siêu sao hàng đầu.

Liverpool tìm người kế thừa Virgil van Dijk

Bất chấp những lo ngại về tương lai của Konate, Liverpool đang nỗ lực tìm kiếm người kế thừa dài hạn cho Virgil van Dijk. Đội bóng vùng Merseyside khẳng định mục tiêu số một là chiêu mộ Micky van de Ven từ Tottenham Hotspur. Theo Topskills Sports UK, khả năng thương vụ này xảy ra là rất cao khi The Kop đang ưu tiên làm mới hệ thống phòng ngự.

Micky van de Ven được Liverpool săn đón.

Bên cạnh đó, vị trí thủ môn của Liverpool cũng có biến động. Juventus hiện đang nhắm tới Alisson Becker để thay thế cho Michele Di Gregorio và Mattia Perin. Đội bóng thành Turin tin rằng cơ hội sẽ mở ra khi Alisson bước vào năm cuối hợp đồng vào mùa hè tới, dù Liverpool đã có sẵn phương án dự phòng mang tên Giorgi Mamardashvili.

Chelsea theo sát Cristiano Ronaldo và Kim Min-jae

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là việc Chelsea đang theo dõi sát sao tình hình của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr. Football Insider cho biết The Blues là một trong số ít đội bóng đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ đưa siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Premier League nếu anh quyết định rời Ả Rập Xê Út.

Sẽ rất thú vị nếu Ronaldo đến Chelsea.

Ngoài ra, hàng thủ Chelsea cũng có thể được bổ sung bằng Kim Min-jae. Bayern Munich được cho là định giá trung vệ người Hàn Quốc khoảng 35 triệu euro (30,6 triệu bảng). Cả Chelsea và Tottenham đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Barcelona tăng cường hàng công với Marmoush và Rashford

Barcelona đang cân nhắc Omar Marmoush của Eintracht Frankfurt như một phương án thay thế cho Julian Alvarez. Đội bóng xứ Catalan hy vọng có thể hoàn tất thương vụ với giá dưới 75 triệu euro để phù hợp với hệ thống chiến thuật của HLV Hansi Flick. Đáng chú ý hơn, Marca đưa tin Barca có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United với trị giá 30 triệu euro.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác