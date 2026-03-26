Tin chuyển nhượng 26/3: Liverpool liên hệ Xabi Alonso, MU rao bán rẻ Marcus Rashford Liverpool tích cực đàm phán đưa Xabi Alonso trở lại Anfield thay thế Arne Slot, trong khi MU sẵn sàng đẩy đi Rashford với giá chỉ 26 triệu bảng vào hè này.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi các ông lớn Ngoại hạng Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tổ đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Liverpool với mục tiêu tìm người kế nhiệm Arne Slot và cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại Old Trafford.

Liverpool liên hệ Xabi Alonso: Kế hoạch đưa người cũ trở lại Anfield

Theo nguồn tin từ Bild, Liverpool đang duy trì liên lạc thường xuyên với Xabi Alonso nhằm mời ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Anfield vào mùa hè tới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là sẵn sàng trở lại đội bóng cũ nếu các điều khoản cá nhân được đáp ứng đầy đủ.

Sự thành công vang dội của Alonso tại Bundesliga cùng Bayer Leverkusen khiến ban lãnh đạo The Kop tin rằng ông là mảnh ghép hoàn hảo để duy trì vị thế của CLB. Thương vụ này hiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside.

Manchester United: Rao bán Marcus Rashford và chia tay dàn công thần

Tại Manchester United, một cuộc thay máu lực lượng đang được triển khai quyết liệt. Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford tin tưởng sẽ tìm được đối tác mua đứt Marcus Rashford nếu Barcelona quyết định không mua đứt tiền đạo này sau thời gian cho mượn. Mức giá để sở hữu chữ ký của cầu thủ người Anh được tiết lộ rơi vào khoảng 26 triệu bảng.

Bên cạnh đó, tiền vệ Casemiro cũng chuẩn bị nói lời chia tay "Quỷ đỏ". Cầu thủ người Brazil đã đồng ý loại bỏ điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm để tạo điều kiện cho CLB cắt giảm quỹ lương đáng kể. Để thay thế, MU đang theo dõi sát sao bộ ba tiềm năng dưới 26 tuổi gồm Yan Diomande, Lewis Hall và Iliman Ndiaye nhằm trẻ hóa đội hình cho chiến dịch Europa League sắp tới.

Diễn biến chuyển nhượng tại các ông lớn châu Âu khác

Bayern Munich giữ chân Michael Olise trước sự dòm ngó của Liverpool

Mặc dù xuất hiện tin đồn Liverpool muốn chiêu mộ Michael Olise để thay thế Mohamed Salah, Bayern Munich vẫn tỏ ra rất bình thản. Ngôi sao người Pháp còn hợp đồng đến năm 2029 và không có điều khoản giải phóng, do đó đội bóng nước Đức hiện không có ý định đàm phán chuyển nhượng ngôi sao này.

Cuộc đua giành chữ ký Alessandro Bastoni

Hàng phòng ngự là ưu tiên hàng đầu của cả Barcelona và Liverpool khi hai đội đang cạnh tranh gay gắt để sở hữu trung vệ Alessandro Bastoni từ Inter Milan. Tuyển thủ Italy hiện được đánh giá là một trong những chốt chặn xuất sắc nhất Serie A, và cả hai ông lớn châu Âu đều sẵn sàng gửi đề nghị chính thức trong mùa hè.

Cam kết tương lai từ Vinicius Jr và Moises Caicedo

Tại Tây Ban Nha, Vinicius Jr đã dập tắt mọi đồn đoán về tương lai khi khẳng định chỉ muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid và đang chuẩn bị ký vào bản hợp đồng gia hạn mới. Tương tự, tại London, tiền vệ Moises Caicedo cũng tuyên bố từ chối sự quan tâm từ Real Madrid để tiếp tục cống hiến cho Chelsea theo những mục tiêu dài hạn của đội bóng.

Trong một diễn biến khác, Juventus đang tiến rất gần đến việc hoàn tất gia hạn hợp đồng với tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic, nhằm đảm bảo sức mạnh cho hàng công đội bóng thành Turin trước khi giao kèo cũ hết hạn.