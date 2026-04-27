Tin chuyển nhượng 27/4: Chelsea liên hệ Antonio Conte, Newcastle săn Nicolas Jackson Chelsea đưa Antonio Conte vào danh sách ứng viên rút gọn cho ghế nóng tại Stamford Bridge, trong khi Newcastle United nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn sôi động khi các câu lạc bộ hàng đầu ráo riết chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm của sáng ngày 27/4 đổ dồn về Tây London, nơi Chelsea đang cân nhắc một cuộc tái hợp đầy bất ngờ trên băng ghế huấn luyện, cùng với những biến động nhân sự quan trọng tại Newcastle, Liverpool và Manchester City.

Chelsea và kế hoạch tái thiết băng ghế huấn luyện

Ban lãnh đạo Chelsea đang đẩy mạnh quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức cho Liam Rosenior. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Antonio Conte trong danh sách ứng viên hàng đầu. Chiến lược gia người Ý, hiện đang dẫn dắt Napoli, được đánh giá cao nhờ bản lý lịch giàu thành tích và sự am hiểu sâu sắc về môi trường Ngoại hạng Anh. Việc đưa Conte trở lại Stamford Bridge cho thấy tham vọng của đội bóng thành London trong việc tìm kiếm một cá tính mạnh để ổn định phòng thay đồ.

Bên cạnh Conte, Chelsea cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Francesco Farioli của Porto. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi người Ý được xem là phương án dự phòng chất lượng nhưng đầy tốn kém. Farioli hiện còn hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha đến năm 2028 và sở hữu mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 20 triệu euro. Chelsea hiện đang trong quá trình đánh giá kỹ lưỡng các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch sắp tới.

Newcastle United quyết tâm nâng cấp hàng công

Tại vùng Tyneside, Newcastle United đang nổi lên như ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Nicolas Jackson từ Chelsea. Tiền đạo 24 tuổi người Senegal chuẩn bị trở lại đội bóng chủ quản sau khi Bayern Munich xác nhận sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải này.

Jackson có thể tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Newcastle coi Jackson là mảnh ghép quan trọng để tăng cường hỏa lực cho hàng công. Với tốc độ và khả năng càn lướt, chân sút người Senegal được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của Chích chòe dưới thời ban lãnh đạo mới. Mức giá và các điều khoản cá nhân đang được thảo luận để thương vụ có thể sớm hoàn tất khi kỳ chuyển nhượng mở cửa.

Làn sóng chia tay tại Liverpool: Alisson và Robertson

Liverpool đang đứng trước nguy cơ mất đi những trụ cột lâu năm. Hậu vệ cánh trái Andy Robertson đã xác nhận sẽ chia tay sân Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 này. Ở tuổi 32, ngôi sao người Scotland vẫn nhận được sự săn đón gắt gao từ Atletico Madrid và Tottenham Hotspur. Atletico Madrid coi Robertson là sự bổ sung lý tưởng cho hành lang trái mà không tốn phí chuyển nhượng, trong khi Tottenham muốn dùng kinh nghiệm của anh để dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

Tình hình của thủ môn Alisson Becker cũng đang khiến người hâm mộ The Kop lo lắng. Thủ thành 33 tuổi người Brazil được cho là đang cởi mở với viễn cảnh chuyển sang Serie A khoác áo Juventus. Đội bóng thành Turin sẵn sàng chi đậm để sở hữu chữ ký của Alisson, buộc Liverpool phải chuẩn bị các phương án thay thế nếu không thể thuyết phục anh ở lại vùng Merseyside.

Biến động tại hai thành phố Manchester

Manchester United đang theo dõi sát sao từng bước tiến của Xavi Simons tại Tottenham Hotspur. Tiền vệ 23 tuổi người Hà Lan đã lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển trạch Quỷ đỏ sau những màn trình diễn ấn tượng tại London. Ban lãnh đạo Man Utd dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức vào mùa hè này để đưa Simons về Old Trafford nhằm tăng cường sự sáng tạo cho tuyến giữa.

Trong khi đó, nội bộ Manchester City cũng đang có những rạn nứt. Trung vệ John Stones đã chủ động liên hệ với Barcelona để tự tiến cử bản thân. Cầu thủ 31 tuổi người Anh muốn rời Etihad dưới dạng tự do sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6. Cùng lúc đó, tiền vệ Bernardo Silva cũng đang là mục tiêu của hàng loạt ông lớn như Juventus, Barcelona, PSG và Al-Hilal. Sự ra đi tiềm năng của hai trụ cột này sẽ đặt ra bài toán khó cho Pep Guardiola trong việc duy trì sức mạnh đội hình.

Arsenal và mục tiêu trẻ hóa đội hình

Tại Bắc London, Arsenal đang hướng tầm ngắm tới thị trường Pháp với mục tiêu Endrick. Chân sút 19 tuổi người Brazil đang khoác áo Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Các tuyển trạch viên của Pháo thủ đã có mặt tại Pháp để theo dõi sát sao phong độ của Endrick. Arsenal sẵn sàng chi tiền để thuyết phục Real Madrid nhượng lại tài năng trẻ này, nhằm hiện thực hóa chiến lược xây dựng đội hình dựa trên những ngôi sao tiềm năng dài hạn.

Ngoài ra, Nottingham Forest cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ Hayden Hackney của Middlesbrough. Tiền vệ 23 tuổi người Anh được nhắm đến để thay thế vị trí của Elliot Anderson nếu cầu thủ này rời sân City Ground vào mùa hè tới.