Tin chuyển nhượng 27/7: PSG hét giá Barcola 145 triệu bảng, Real Madrid định giá Vinicius Jr Thị trường chuyển nhượng bùng nổ khi PSG đòi 145 triệu bảng cho Barcola, trong khi Real Madrid định giá Vinicius Jr 160 triệu euro trước sự quan tâm từ Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động tài chính lớn khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đưa ra mức định giá kỷ lục cho các ngôi sao tấn công. Đáng chú ý nhất là động thái từ Paris Saint-Germain khi yêu cầu mức phí lên tới 145 triệu bảng cho tài năng trẻ Bradley Barcola, tạo nên rào cản tài chính không nhỏ đối với các đại diện Premier League.

Mức định giá kỷ lục cho Bradley Barcola và bài toán của Arsenal, Liverpool

Theo nguồn tin từ Times, PSG vừa phát đi thông điệp cứng rắn tới các đối tác muốn sở hữu Bradley Barcola bằng mức giá chuyển nhượng 145 triệu bảng. Chân sút trẻ người Pháp hiện nằm trong danh sách theo đuổi sát sao của cả Arsenal lẫn Liverpool. Nếu một trong hai đội bóng Ngoại hạng Anh quyết định kích hoạt thương vụ này, đây sẽ là bản hợp đồng kỷ lục làm thay đổi quy mô ngân sách của họ trong phiên chợ hè.

Mức giá 145 triệu bảng là rào cản lớn cho thương vụ Barcola. Ảnh: Getty.

Real Madrid chốt giá bán Vinicius Jr, Arsenal tăng tốc vụ Bruno Guimaraes

Bên cạnh thương vụ Barcola, truyền thông Tây Ban Nha và Anh (Sport, AS, Mirror) đồng loạt đưa tin Real Madrid đã đưa ra mức định giá 160 triệu euro (khoảng 137 triệu bảng) cho tiền đạo 26 tuổi Vinicius Jr. Mặc dù Arsenal chưa chính thức mở cuộc đàm phán, đại diện thành London sẵn sàng đề xuất mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ để thuyết phục tuyển thủ Brazil. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Vinicius Jr vẫn là gia hạn hợp đồng với Real Madrid khi thỏa thuận hiện tại chỉ còn lại 1 năm.

Ở một diễn biến khác, TalkSport và TeamTalk xác nhận Arsenal đang đẩy nhanh tiến độ các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi Bruno Guimaraes từ Newcastle. Ngôi sao người Brazil đã yêu cầu người đại diện giải quyết xong tương lai trong tuần tới trước khi hội quân trở lại cùng Newcastle. Thương vụ hứa hẹn hoàn tất nhanh chóng nếu các bên sớm đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng.

Mohamed Salah trước lời mời từ Besiktas, Juventus nhắm Joshua Zirkzee

Trên thị trường chuyển nhượng tự do, Mohamed Salah đang là tâm điểm chú ý. Theo Mail, CLB Besiktas đã gửi lời đề nghị cuối cùng và đang chờ phản hồi chính thức từ tiền đạo người Ai Cập sau khi anh chính thức chia tay Liverpool. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng kinh nghiệm cùng đẳng cấp của Salah sẽ mang lại bước ngoặt lớn cho mục tiêu cạnh tranh danh hiệu mùa tới.

Salah vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Liverpool. Ảnh: Getty.

Tại Ý, Gazzetta dello Sport cho biết Juventus đang tích cực xúc tiến kế hoạch đưa tiền đạo Joshua Zirkzee trở lại Serie A. Chân sút người Hà Lan đối mặt với tương lai bất ổn tại Manchester United, và các cuộc thảo luận giữa phía Juventus cùng đại diện của Zirkzee đang diễn ra tương đối thuận lợi.

Các chuyển động nổi bật khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ đáng chú ý khác giữa các CLB lớn: