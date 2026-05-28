Tin chuyển nhượng 28/5: Enzo Fernandez đòi rời Chelsea, Liverpool ra giá bán Florian Wirtz Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Enzo Fernandez yêu cầu rời Chelsea với giá 120 triệu bảng, trong khi Xabi Alonso muốn đưa Florian Wirtz về sân Stamford Bridge.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới. Tâm điểm đổ dồn về sân Stamford Bridge với những quyết định mang tính bước ngoặt từ cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Enzo Fernandez và mức định giá 120 triệu bảng

Tiền vệ Enzo Fernandez đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea cho phép ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Nguyên nhân chính được cho là do câu lạc bộ không giành được vé tham dự Champions League, khiến ngôi sao người Argentina không còn mặn mà với dự án hiện tại. Trước động thái này, Chelsea đã ấn định mức phí chuyển nhượng lên đến 120 triệu bảng cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chữ ký của anh.

Hiện tại, nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Argentina. Theo nguồn tin từ talkSPORT, các đề nghị chính thức dự kiến sẽ sớm được gửi tới văn phòng của Chelsea trong thời gian tới.

Cuộc thanh lọc tại Manchester City và Tottenham

Tại Manchester City, hậu vệ Josko Gvardiol đang nỗ lực thúc đẩy việc chuyển đến khoác áo Bayern Munich. Tuyển thủ Croatia ưu tiên phương án trở lại Bundesliga dù đang nhận được sự quan tâm từ các ông lớn khác như Barcelona, Real Madrid và Inter Milan. Tuy nhiên, ban lãnh đạo The Citizens hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của trung vệ này.

Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Roberto De Zerbi đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc "tái ngộ" quy mô lớn khi tiếp quản Tottenham. Chiến lược gia người Ý muốn đưa dàn học trò cũ tại Brighton gồm thủ môn Bart Verbruggen, trung vệ Jan Paul van Hecke và tiền vệ Carlos Baleba về London. Tottenham được cho là sẵn sàng chi đậm để hỗ trợ De Zerbi xây dựng triều đại mới.

Tham vọng của Real Madrid và Barcelona

Người đại diện Jorge Mendes đã chủ động chào mời Real Madrid chiêu mộ bộ đôi Ruben Dias và Joao Neves. Đại diện La Liga đang cân nhắc nghiêm túc phương án này nhằm cải tổ toàn diện hàng thủ và tuyến giữa. Trong đó, PSG sẵn sàng nhả Neves nếu Real Madrid đồng ý đưa Federico Valverde vào thỏa thuận trao đổi.

Tại Catalonia, Barcelona đang hy vọng tầm ảnh hưởng của Lionel Messi sẽ giúp thuyết phục Julian Alvarez gia nhập đội chủ sân Camp Nou. Tiền đạo của Manchester City hiện là mục tiêu ưu tiên của huấn luyện viên Hansi Flick để nâng cấp hàng công cho mùa giải mới.

Chelsea tham vọng sở hữu Florian Wirtz và Mike Maignan

Dưới sự thúc đẩy của Xabi Alonso, Chelsea đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Florian Wirtz. Phía Liverpool được cho là sẵn sàng bước vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá chuyển nhượng phù hợp. Alonso đánh giá Wirtz là hạt nhân quan trọng nhất để xây dựng lại hệ thống chiến thuật tại Stamford Bridge.

Song song với đó, Chelsea cũng chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến AC Milan cho thủ thành Mike Maignan. Đây được xem là phương án tối ưu để giải quyết bài toán khủng hoảng nơi khung gỗ. Tuy nhiên, The Blues sẽ phải cạnh tranh gay gắt với cả Bayern Munich và Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Pháp.