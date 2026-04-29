Tin chuyển nhượng 29/4: Liverpool chuẩn bị 100 triệu euro cho Barcola; Barca muốn tái ngộ Marc Cucurella Liverpool sẵn sàng kích nổ 'bom tấn' Bradley Barcola trị giá 100 triệu euro. Trong khi đó, Barcelona đang nỗ lực đưa Marc Cucurella trở lại và nhận tín hiệu tích cực từ Julian Alvarez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là động thái từ vùng Merseyside khi Liverpool sẵn sàng chi ra con số khổng lồ để nâng cấp hàng công, trong khi Barcelona cũng đang tích cực tìm kiếm các phương án bổ sung nhân sự chất lượng từ Ngoại hạng Anh.

Liverpool chi đậm cho Bradley Barcola

Liverpool đã xác định Bradley Barcola là mục tiêu tấn công hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo các báo cáo từ Fichajes và CaughtOffside, đội bóng thành phố cảng đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá lên tới 100 triệu euro gửi đến Paris Saint-Germain. Sự xuất hiện của Barcola được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ và khả năng xuyên phá đột biến cho hành lang cánh của "The Reds".

Bên cạnh thương vụ Barcola, Liverpool cũng đang cạnh tranh gắt gao với Aston Villa và Newcastle United để giành chữ ký của tài năng trẻ Ibrahim Mbaye. Đây là một phần trong chiến lược trẻ hóa đội hình và đảm bảo chiều sâu cho hàng công của đội chủ sân Anfield.

Barcelona nhắm Marc Cucurella và Julian Alvarez

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang thảo luận nghiêm túc về kế hoạch đưa Marc Cucurella trở lại sân Nou Camp. Hậu vệ trái của Chelsea được đánh giá cao nhờ sự am hiểu triết lý bóng đá của câu lạc bộ và phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thời gian gần đây. Kinh nghiệm tại Premier League của Cucurella được xem là sự bổ sung quý giá cho hệ thống phòng ngự của Barca.

Đáng chú ý hơn, tiền đạo Julian Alvarez đã bày tỏ nguyện vọng rời Atletico Madrid để chuyển đến thi đấu cho Barcelona. Chân sút người Argentina ưu tiên gia nhập đội bóng xứ Catalan hơn bất kỳ lựa chọn nào khác, điều này đặt Atletico vào thế phải cân nhắc kỹ lưỡng các đề nghị từ đối thủ trực tiếp tại La Liga.

Biến động tại Manchester United và các ông lớn Premier League

Manchester United dự kiến sẽ có một mùa hè bận rộn với cả chiều đi lẫn chiều về. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chia tay Manuel Ugarte với mức phí khoảng 40 triệu bảng. Hiện tại, Aston Villa, Newcastle và Juventus đều đang theo sát tình hình của tiền vệ này. Việc bán Ugarte sẽ giúp "Quỷ đỏ" giải phóng quỹ lương và có thêm ngân sách tái đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang đối đầu với Juventus để chiêu mộ Angelo Stiller từ Stuttgart. Với việc Real Madrid rút lui, cơ hội sở hữu tiền vệ điều tiết lối chơi này đang rộng mở với đội bóng thành Manchester. Trong khi đó, Arsenal cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi từ Bournemouth, đối đầu trực tiếp với Man City và Man Utd.

Bayern Munich và tham vọng từ Thổ Nhĩ Kỳ

Bayern Munich đang bất ngờ quan tâm đến Kai Havertz của Arsenal. Đội bóng nước Đức tin rằng Havertz là phương án thay thế lý tưởng cho Nicolas Jackson và kinh nghiệm tại Bundesliga sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập trở lại. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray cũng gây sốc khi lên kế hoạch chiêu mộ cả Bruno Fernandes (Man Utd) và Bernardo Silva (Man City) nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu tại đấu trường châu Âu mùa tới.