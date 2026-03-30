Tin chuyển nhượng 30/3: Bayern quyết giữ chân Harry Kane, Inter Miami đàm phán Casemiro Thị trường chuyển nhượng nóng lên khi Bayern Munich lo ngại sức hút từ Saudi Arabia đối với Harry Kane, còn Inter Miami nỗ lực đưa Casemiro về thi đấu tại MLS.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới ngày 30/3 chứng kiến những biến động lớn khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu ráo riết lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tương lai của những ngôi sao kỳ cựu như Harry Kane, Casemiro và Bernardo Silva trước những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Pro League và giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Bayern Munich nỗ lực bảo vệ Harry Kane trước sự chèo kéo từ Trung Đông

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich vừa bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước sức mạnh tài chính của các đội bóng tại Saudi Pro League. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của giải đấu này chính là Harry Kane, tiền đạo chủ lực của đội bóng xứ Bavaria. Dù chân sút 32 tuổi người Anh vẫn còn hợp đồng đến mùa hè 2027, ban lãnh đạo Bayern đang khẩn trương tiến hành đàm phán một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của anh tại Bundesliga.

Hùm xám rất muốn giữ chân Kane.

Việc Bayern muốn gia hạn với Kane không chỉ nhằm bảo vệ giá trị chuyển nhượng mà còn là lời khẳng định tham vọng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu. Kane vẫn đang là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của đội bóng Đức, và việc để mất anh vào tay các câu lạc bộ Trung Đông sẽ là một đòn giáng mạnh vào sức mạnh tấn công của CLB.

Inter Miami nhắm tới Casemiro, Bernardo Silva rời Manchester City

Bên cạnh làn sóng chuyển nhượng sang Saudi Arabia, giải MLS cũng đang cho thấy sức hút mạnh mẽ. Cụ thể, Inter Miami đã bắt đầu các cuộc thảo luận với người đại diện của tiền vệ Casemiro. Cầu thủ 34 tuổi người Brazil dự kiến sẽ rời Manchester United vào mùa hè tới do không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Old Trafford. Tuy nhiên, đội bóng của David Beckham sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đội bóng tại châu Âu và Saudi Arabia để có được chữ ký của tiền vệ này.

Casemiro vẫn chưa chốt bến đỗ mới.

Trong khi đó, tại Anh, tiền vệ Bernardo Silva đã chính thức thông báo với ban lãnh đạo Manchester City về ý định ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha mong muốn tìm kiếm một thử thách mới sau nhiều năm cống hiến quan trọng dưới thời Pep Guardiola. Sự ra đi của Silva sẽ để lại một khoảng trống lớn nơi tuyến giữa, buộc Man City phải sớm tìm kiếm những phương án thay thế chất lượng.

Cuộc đua giành chữ ký các ngôi sao phòng ngự và tấn công

Hàng phòng ngự cũng là nơi diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ông lớn. Aston Villa, Bayern Munich, Chelsea và Liverpool hiện đang theo sát trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đang là một trong những hậu vệ ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và thể hình lý tưởng. Crystal Palace được dự báo sẽ nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn cho Lacroix trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ở mặt trận tấn công, Liverpool và Newcastle United đang cùng quan tâm đến tiền đạo Luis Suarez thuộc biên chế Sporting CP. Chân sút 28 tuổi người Colombia đang có phong độ săn bàn ổn định tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung sức mạnh cần thiết cho hàng công của hai đội bóng vùng Merseyside và Tyneside.

Tương lai của Robert Lewandowski và phản ứng của Scott McTominay

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang chuẩn bị đưa ra đề nghị gia hạn thêm một năm hợp đồng với Robert Lewandowski. Để phù hợp với tình hình tài chính khó khăn, bản giao kèo mới dự kiến sẽ bao gồm việc giảm lương đáng kể nhưng bù lại bằng các khoản thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu. Barcelona hy vọng kinh nghiệm dày dặn của tiền đạo 37 tuổi sẽ tiếp tục dìu dắt lứa cầu thủ trẻ thêm ít nhất một mùa giải nữa.

Tuy nhiên, Juventus cũng đang cân nhắc chiêu mộ Lewandowski cùng với Randal Kolo Muani (người đang khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn) để cải tổ hàng công. Ở một diễn biến khác, tiền vệ Scott McTominay đã dập tắt mọi tin đồn về việc chuyển đến Saudi Arabia. Cầu thủ 29 tuổi khẳng định đang rất hạnh phúc tại Napoli dưới thời HLV Antonio Conte và muốn tập trung hoàn toàn vào việc cạnh tranh danh hiệu tại Serie A.