Tin chuyển nhượng 30/4: MU nhắm trao đổi Rafael Leao, Barca quyết đấu Arsenal giành Julian Alvarez Manchester United cân nhắc dùng Marcus Rashford để đổi lấy Rafael Leao của AC Milan. Trong khi đó, Barcelona nỗ lực vượt mặt Arsenal và PSG trong cuộc đua giành Julian Alvarez.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên với những nước đi táo bạo từ các đội bóng lớn. Manchester United sẵn sàng thực hiện một thương vụ trao đổi nhân sự gây sốc để chiêu mộ Rafael Leao, trong khi Barcelona dồn toàn lực cạnh tranh tiền đạo Julian Alvarez trước sự nhòm ngó từ Ngoại hạng Anh và Ligue 1.

MU cân nhắc phương án trao đổi "bom tấn" Rafael Leao

Manchester United đã xác định tiền đạo Rafael Leao của AC Milan là mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm nhằm tái thiết hàng công. Chân chạy cánh 26 tuổi người Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ngôi sao đột biến nhất châu Âu hiện nay, nhưng mức giá chuyển nhượng của anh là một rào cản lớn.

Leao đang là một trong những mục tiêu lớn của MU.

Theo báo cáo từ La Gazzetta dello Sport, AC Milan sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận trao đổi cầu thủ. Những cái tên như Marcus Rashford, Manuel Ugarte hoặc Joshua Zirkzee có thể được đưa vào hợp đồng để giảm bớt chi phí tiền mặt. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sự xuất hiện của Leao sẽ giải quyết triệt để bài toán hiệu suất ghi bàn vốn đang thi đấu thiếu ổn định trong mùa giải này.

Barcelona quyết tâm sở hữu chữ ký của Julian Alvarez

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán để ký hợp đồng với tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Cựu chân sút Man City được huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo nhờ lối chơi đa năng, khả năng pressing tầm cao và bản năng sát thủ trong vòng cấm.

Barca đang nỗ lực để có được sự phục vụ của Alvarez.

Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal và Paris Saint-Germain. Cả hai đối thủ này đều có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo ngôi sao 26 tuổi người Argentina. Cuộc đua giành chữ ký của nhà vô địch World Cup hứa hẹn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng sắp tới.

MU tự tin giữ chân Bruno Fernandes và chuyển hướng mục tiêu tiền vệ

Bên cạnh kế hoạch mua sắm, MU cũng đang tập trung giữ chân các trụ cột. Đội trưởng Bruno Fernandes hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng, nhưng ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng lòng trung thành của tiền vệ 31 tuổi và cơ hội dự Champions League sẽ giữ anh lại sân Old Trafford. Bruno vẫn đóng vai trò linh hồn trong lối chơi của đội bóng và cam kết gắn bó dài hạn.

Ở chiều ngược lại, MU đã quyết định rút lui khỏi thương vụ Elliot Anderson của Nottingham Forest để tránh bị cuốn vào cuộc chiến đẩy giá với Manchester City. Thay vào đó, đội bóng đang chuyển hướng sang Carlos Baleba thuộc biên chế Brighton, một phương án được đánh giá là phù hợp hơn về cả chuyên môn lẫn tài chính.

Diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác tại châu Âu

Newcastle United đang lên kế hoạch tái thiết vị trí thủ môn với hai mục tiêu trẻ là Robin Risser (Lens) và James Trafford (Man City). Trong khi đó, Juventus đang tích cực đàm phán với Marseille để chiêu mộ Mason Greenwood với mức giá kỳ vọng khoảng 50 triệu euro. Đội bóng nước Pháp buộc phải bán ngôi sao số một của mình vì áp lực tài chính.

Tại khu vực kỹ thuật, Benfica đã đưa Marco Silva của Fulham vào danh sách ứng viên hàng đầu thay thế Jose Mourinho, người đang được đồn đoán sẽ trở lại Real Madrid. Ở một diễn biến khác, Everton đã gửi lời đề nghị chính thức tới PSV Eindhoven để chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi Esmir Bajraktarevic nhằm tăng cường hỏa lực cho mùa giải mới.