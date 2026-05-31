Tin chuyển nhượng 31/5: Inter Milan đàm phán Curtis Jones, Real Madrid tranh Ibrahima Konate Thị trường chuyển nhượng châu Âu nóng lên với việc Inter Milan nhắm Curtis Jones và cuộc đua giành chữ ký Ibrahima Konate giữa các ông lớn Real Madrid, Bayern Munich.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu bắt đầu chiến dịch làm mới đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Anfield khi cả Curtis Jones và Ibrahima Konate đều đang nằm trong tầm ngắm của các đại gia lục địa già. Trong khi đó, AC Milan cũng đang gấp rút tìm kiếm người kế nhiệm Massimiliano Allegri để tái thiết đội bóng sau một mùa giải đầy biến động.

Cuộc đua giành chữ ký Ibrahima Konate và tương lai Curtis Jones

Real Madrid và Bayern Munich đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Ibrahima Konate. Cầu thủ 27 tuổi người Pháp được cho là đang cân nhắc việc rời Liverpool khi hợp đồng hiện tại chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối. Với sự rút lui của Chelsea, Real Madrid hiện đang chiếm ưu thế trong việc thuyết phục Konate chuyển đến sân Bernabeu để củng cố hàng phòng ngự vốn đang chịu nhiều áp lực vì chấn thương.

Tại Italy, Inter Milan đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đối với Curtis Jones. Tiền vệ 25 tuổi này được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự đa năng trong lối chơi. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là mức phí chuyển nhượng. Liverpool đã thẳng thừng từ chối đề nghị 20 triệu euro ban đầu và yêu cầu một con số cao hơn đáng kể cho sản phẩm ưu tú từ học viện vùng Merseyside. Khả năng thành công của thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào tiềm lực tài chính và sự quyết tâm của đội bóng thành Milan trong các vòng đàm phán tới.

AC Milan tìm kiếm 'thuyền trưởng' mới

Sau khi quyết định sa thải Massimiliano Allegri do chuỗi thành tích nghèo nàn, ban lãnh đạo AC Milan đã xác định Oliver Glasner là mục tiêu hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia từng dẫn dắt Crystal Palace được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho Rossoneri nhờ triết lý bóng đá tấn công hiện đại. Các cuộc thảo luận trực tiếp giữa đôi bên dự kiến sẽ diễn ra tại Milan trong ít ngày tới để thống nhất các điều khoản cá nhân.

Chiến lược trẻ hóa của các ông lớn Premier League

Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ 17 tuổi Mikkel Bro Hansen từ Bodo/Glimt. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Manchester City và Newcastle United, đội bóng thành London vẫn tự tin nhờ lộ trình phát triển rõ ràng dành cho các cầu thủ trẻ. Mikkel Bro Hansen, người vẫn còn hợp đồng đến năm 2027, đang là hiện tượng tại giải vô địch Na Uy với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Trong khi đó, Aston Villa đã tiến gần hơn đến việc sở hữu Gabriel Sara từ Galatasaray. Tiền vệ 26 tuổi người Brazil đã bày tỏ mong muốn được thử sức tại Ngoại hạng Anh, và các cuộc đàm phán về mức phí chuyển nhượng đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, cả Tottenham và Aston Villa cũng đang theo sát Abde Ezzalzouli của Real Betis như một phương án thay thế chất lượng cho Anthony Gordon.

Các chuyển động đáng chú ý khác

Tại Turin, Juventus bất ngờ đưa David de Gea vào tầm ngắm. Thủ thành 35 tuổi người Tây Ban Nha đang có phong độ ổn định tại Fiorentina và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của anh được xem là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình của "Bà đầm già". Ở một diễn biến khác, Preston North End chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để mua đứt Alfie Devine từ Tottenham Hotspur sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi này trong thời gian cho mượn.

Cầu thủ Đội bóng quan tâm Tình trạng Ibrahima Konate Real Madrid, Bayern Munich Đang đàm phán Curtis Jones Inter Milan Vướng mắc mức giá Oliver Glasner AC Milan Ứng viên huấn luyện viên David de Gea Juventus Theo dõi phong độ

Những biến động trên thị trường chuyển nhượng cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt: các đội bóng lớn ưu tiên kinh nghiệm và đẳng cấp, trong khi nhóm trung lưu tại Ngoại hạng Anh đang quyết liệt đầu tư vào những tài năng trẻ tiềm năng để bứt phá trong mùa giải mới.