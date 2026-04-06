Tin chuyển nhượng 4/6: Real Madrid chốt mua Dumfries, AC Milan tranh giành Summerville Real Madrid sẵn sàng chi 17,3 triệu bảng giải phóng hợp đồng Denzel Dumfries từ Inter Milan. Trong khi đó, AC Milan đối đầu các đội bóng Anh trong cuộc đua giành chữ ký Crysencio Summerville.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trở nên sôi động với những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết tâm củng cố hành lang cánh phải bằng một bản hợp đồng chất lượng từ Serie A.

Real Madrid kích hoạt điều khoản giải phóng Denzel Dumfries

Real Madrid dự kiến sẽ chi 17,3 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của hậu vệ phải Denzel Dumfries từ Inter Milan. Cầu thủ người Hà Lan được đánh giá là phương án bổ sung giàu kinh nghiệm và sức mạnh cho hàng thủ của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Thương vụ này đang tiến triển nhanh chóng khi phía Madrid muốn sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức mở cửa.

Denzel Dumfries có thể tới Real Madrid hè này.

Atletico Madrid và tham vọng cải tổ đội hình

Bên cạnh Real, Atletico Madrid cũng đang hoạt động tích cực trên thị trường. Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Tijjani Reijnders, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City. Khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc của tuyển thủ Hà Lan được cho là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá của Simeone.

Đáng chú ý, Atletico cũng đang lên kế hoạch đưa Mason Greenwood trở lại La Liga từ Marseille. Để thực hiện thương vụ này, đội bóng Tây Ban Nha có thể sẽ phải bán Julian Alvarez nhằm cân đối tài chính. Greenwood vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn.

Tương lai của Bruno Fernandes tại Manchester United

Tại Anh, Manchester United đã quyết định tạm dừng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với đội trưởng Bruno Fernandes. Động thái này không gây ra sự lo ngại tại Old Trafford khi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến lâu dài cho câu lạc bộ. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiện cảm thấy yên tâm về tương lai của Bruno và muốn tập trung nguồn lực vào các mục tiêu chuyển nhượng cấp thiết khác.

AC Milan gia nhập cuộc đua chiêu mộ Crysencio Summerville

AC Milan đã chính thức trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chữ ký của Crysencio Summerville từ West Ham. Tiền vệ người Hà Lan hiện là mục tiêu theo đuổi của cả Tottenham và Aston Villa sau những màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh. Áp lực giữ chân trụ cột đang đè nặng lên West Ham trước sức hút từ các đại gia châu Âu.

AC Milan cân nhắc chiêu mộ Crysencio Summerville.

Cập nhật các thương vụ đáng chú ý khác

Everton đang nỗ lực thuyết phục Arsenal giảm mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng cho tiền đạo Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil hiện không còn giữ được suất đá chính thường xuyên dưới thời Mikel Arteta và đang tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Kinh nghiệm dày dặn của Jesus tại Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện đáng kể sức mạnh tấn công cho "The Toffees".

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã chốt mức giá 30 triệu euro cho tiền đạo Randal Kolo Muani. Juventus hiện đang cân nhắc lời đề nghị này để đưa chân sút người Pháp về sân Allianz Arena, nhằm tăng cường hỏa lực cho chiến dịch Serie A mùa tới. PSG sẵn sàng để Kolo Muani ra đi nếu nhận đủ số tiền yêu cầu trên bàn đàm phán.