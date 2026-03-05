Tin chuyển nhượng 5/3: Jurgen Klopp ra điều kiện tới Real Madrid, Vinicius Jr dọa rời đi vì Rodri Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động với kế hoạch tái thiết của Jurgen Klopp tại Real Madrid và phản ứng gay gắt từ Vinicius Jr trước khả năng Rodri cập bến Bernabeu.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ liên quan đến các đội bóng lớn. Đáng chú ý nhất là thông tin về việc Jurgen Klopp có thể tiếp quản Real Madrid cùng những điều kiện chuyển nhượng khắt khe, trong khi nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với sự phản đối từ ngôi sao số một Vinicius Jr.

Jurgen Klopp và kế hoạch tái thiết tại Real Madrid

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định Jurgen Klopp đã đưa ra những yêu cầu cụ thể nếu ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Chiến lược gia người Đức được cho là sẵn sàng loại bỏ hai trụ cột Eder Militao và Jude Bellingham khỏi kế hoạch của mình, nhưng lại mong muốn giữ chân Aurelien Tchouameni.

Đã có những mối liên kết giữa Klopp và Real.

Bên cạnh đó, Real Madrid cũng đang tích cực săn đón các tài năng trẻ. Đội bóng Hoàng gia đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Mateus Mane cùng với Manchester United và Liverpool. Đồng thời, một đề nghị trị giá 139,4 triệu USD cũng đang được cân nhắc dành cho tiền vệ João Neves của Paris Saint-Germain.

Vinicius Jr phản đối sự xuất hiện của Rodri

Mối quan hệ giữa Vinicius Jr và ban lãnh đạo Real Madrid đang trở nên căng thẳng. Theo El Nacional, tiền đạo người Brazil đã cảnh báo sẽ rời câu lạc bộ nếu họ chiêu mộ Rodri từ Manchester City. Đáng chú ý, Eduardo Camavinga cũng được cho là có cùng quan điểm này. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc Rodri đã vượt qua Vinicius để giành Quả bóng vàng 2024, tạo nên sự cạnh tranh ngầm trong lòng đội bóng.

Truyền thông cho rằng Vini không muốn Real chiêu mộ Rodri.

Manchester United và các mục tiêu chiến lược

Tại Anh, Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp đội hình. Khephren Thuram của Juventus đã trở thành mục tiêu ưu tiên với mức giá định giá từ 75,5 đến 87,1 triệu USD. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Liverpool và Arsenal trong thương vụ này.

Để bảo đảm sự ổn định, Manchester United sẵn sàng tăng lương cho Bruno Fernandes lên mức kỷ lục 530.000 USD/tuần nhằm ngăn chặn sự lôi kéo từ Saudi Arabia. Ở một diễn biến khác, HLV Michael Carrick đang nhắm tới Karim Adeyemi của Borussia Dortmund để tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh trái.

Thương vụ trao đổi gây sốc và cuộc đua tiền đạo

Newcastle United đã gửi một đề nghị đầy bất ngờ tới Arsenal. Đội bóng vùng Tyneside sẵn sàng để Anthony Gordon ra đi nếu nhận được sự phục vụ của Gabriel Martinelli, kèm theo lời hứa biến chân sút người Brazil thành cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ.

Trên thị trường tiền đạo, Victor Osimhen đang là mục tiêu tranh giành của PSG và Bayern Munich với mức giá dao động từ 139,4 đến 174,2 triệu USD. Việc Bayern theo đuổi Osimhen có thể mở ra cơ hội cho Barcelona sở hữu Harry Kane. Trong khi đó, Pedri cũng đã lên tiếng đề nghị Barca chiêu mộ Bernardo Silva để chia sẻ gánh nặng nơi tuyến giữa.

Thống kê đáng chú ý

Cầu thủ Giá trị ước tính (USD) Câu lạc bộ quan tâm Victor Osimhen 139,4M - 174,2M PSG, Bayern Munich Joao Neves 139,4M Real Madrid Nico Paz 81,3M Inter Milan Khephren Thuram 75,5M - 87,1M Man Utd, Liverpool, Arsenal

Ở các diễn biến khác, Inter Milan dự kiến chi 81,3 triệu USD cho Nico Paz, trong khi bộ ba Chelsea, Tottenham và Aston Villa đều đang tiếp cận tiền đạo Fisnik Asllani của Hoffenheim.