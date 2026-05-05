Tin chuyển nhượng 5/5: Barcelona nhắm Anthony Gordon, Galatasaray săn đón Bruno Fernandes Barcelona đang lên kế hoạch rầm rộ với Anthony Gordon và Bernardo Silva, trong khi Galatasaray gây bất ngờ khi nỗ lực chiêu mộ thủ quân Manchester United, Bruno Fernandes.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn châu Âu bắt đầu tăng tốc cho kế hoạch nâng cấp đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Barcelona với tham vọng tái thiết hàng công bằng các ngôi sao Ngoại hạng Anh, cùng động thái đầy bất ngờ từ Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào linh hồn của tuyến giữa Manchester United.

Barcelona và chiến dịch nâng cấp hành lang cánh

Đội chủ sân Camp Nou đã đưa tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle United vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng. Ngôi sao người Anh đang ở độ chín của sự nghiệp với phong độ bùng nổ, khiến bộ phận tuyển trạch của Barca không thể ngó lơ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng được dự báo sẽ rất đắt đỏ, trong bối cảnh Newcastle không chịu áp lực phải bán rẻ trụ cột.

Không chỉ đối mặt với rào cản tài chính, gã khổng lồ xứ Catalonia còn phải bước vào cuộc chạy đua khốc liệt với Bayern Munich, Arsenal và Liverpool. Đây đều là những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh và khát khao sở hữu một chân chạy cánh đẳng cấp như Gordon.

Bên cạnh đó, tương lai của Bernardo Silva cũng đang chuyển biến tích cực cho Barcelona. Theo ghi nhận, siêu cò Jorge Mendes đang ráo riết thúc đẩy các cuộc đàm phán để đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha rời Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây được xem là nước đi chiến lược giúp Barca sở hữu một bộ não sáng tạo đẳng cấp thế giới mà không tốn phí chuyển nhượng.

Tham vọng gây sốc của Galatasaray với Bruno Fernandes

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đang nuôi tham vọng thực hiện một thương vụ bom tấn khi nhắm đến Bruno Fernandes. Đội bóng này coi thủ quân của Manchester United là mục tiêu tối thượng để nâng tầm vị thế tại đấu trường châu lục. Ở tuổi 31, Fernandes vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với 28 lần in dấu giày vào bàn thắng trong mùa giải này.

Mặc dù Fernandes vẫn còn hợp đồng với "Quỷ đỏ" đến năm 2027, Galatasaray đã sớm thiết lập các liên hệ với người đại diện của anh. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những sự kiện chuyển nhượng gây chấn động nhất trong những năm gần đây.

Các chuyển động quan trọng khác tại châu Âu

Trong khi các ngôi sao hàng đầu đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp, một số cái tên khác lại chọn sự ổn định. Tại Napoli, Scott McTominay đã tiến rất gần đến việc ký kết bản hợp đồng gia hạn. Quyết định này cho thấy tiền vệ người Scotland hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống tại Serie A và chính thức khép lại mọi đồn đoán về việc trở lại Ngoại hạng Anh.

Tại Bundesliga, huyền thoại Manuel Neuer chuẩn bị viết tiếp chương mới trong sự nghiệp huy hoàng tại Bayern Munich. Ở tuổi 40, thủ thành này vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối với bản hợp đồng mới dự kiến kéo dài đến năm 2027. Nếu hoàn tất thỏa thuận, Neuer sẽ cán mốc 16 năm cống hiến liên tục cho đội bóng xứ Bavaria.

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận sự quan tâm của Aston Villa đối với Gabriel Sara từ Galatasaray. Đội bóng của HLV Unai Emery kỳ vọng sự sáng tạo của tiền vệ người Brazil sẽ giúp tăng cường chiều sâu cho tham vọng cạnh tranh top đầu. Trong khi đó, Inter Milan cũng đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức cho Real Madrid để sở hữu tài năng trẻ Nico Paz, người được đánh giá là sự đầu tư lý tưởng cho tương lai của nhà đương kim vô địch Serie A.