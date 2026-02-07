Tin chuyển nhượng 7/2: MU chi 100 triệu euro vì Rogers, Barca săn đón Martinelli Manchester United sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa, trong khi Barcelona nhắm Gabriel Martinelli thay thế Raphinha cho kế hoạch mùa tới.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang nóng dần lên với những kế hoạch đầy tham vọng từ các ông lớn châu Âu. Trọng tâm của kỳ chuyển nhượng mùa hè tới dự kiến sẽ xoay quanh những thương vụ giá trị cao, đặc biệt là nỗ lực của Manchester United trong việc nâng cấp hàng công.

Manchester United và kế hoạch "bom tấn" 100 triệu euro

Đội chủ sân Old Trafford đã xác định ngôi sao Morgan Rogers của Aston Villa là mục tiêu tấn công hàng đầu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa thương vụ này, Manchester United sẽ phải chấp nhận mức giá yêu cầu lên tới 100 triệu euro từ phía đối tác. Đây được xem là một con số khổng lồ, phản ánh sự đánh giá cao của giới chuyên môn dành cho tiềm năng của Rogers.

Manchester United có thể chi đậm vì Morgan Rogers.

Bên cạnh việc mua sắm, "Quỷ đỏ" cũng đang tiến hành giữ chân các tài năng trẻ. Các cuộc đàm phán hợp đồng với Kobbie Mainoo đang tiến triển hết sức khả quan. Dự kiến, tiền vệ trẻ này sẽ được tăng lương gấp bốn lần trong bản giao kèo mới, một động thái cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo vào tương lai của anh.

Sự thay đổi chiến lược của Barcelona và Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang rục rịch chuẩn bị cho sự ra đi của Raphinha. Đội bóng xứ Catalan đã đưa Gabriel Martinelli của Arsenal vào tầm ngắm như một phương án thay thế chất lượng. Sự năng động và khả năng gây đột biến của Martinelli được coi là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá của HLV hiện tại.

Gabriel Martinelli nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Trong khi đó, Real Madrid đang chuyển hướng sang các mục tiêu phòng ngự và tuyến giữa. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) đang dẫn đầu danh sách ưu tiên cho hàng thủ, với Leny Yoro là phương án dự phòng. Đặc biệt, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang có ý định "tấn công" mạnh mẽ vào thương vụ Rodri từ Manchester City nhằm củng cố sức mạnh khu trung tuyến.

Những biến động đáng chú ý tại châu Âu và Saudi Arabia

Liverpool cũng gây bất ngờ khi đặt điều kiện cho Real Madrid trong thương vụ Alexis Mac Allister. Đội chủ sân Anfield chỉ chấp nhận để tiền vệ người Argentina ra đi nếu Aurelien Tchouameni di chuyển theo chiều ngược lại. Đây là một nước đi cứng rắn nhằm đảm bảo sự cân bằng về mặt lực lượng.

Tại Trung Đông, Saudi Pro League đang lên kế hoạch thay thế Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah và Bruno Fernandes là hai cái tên hàng đầu được nhắm tới để duy trì sức hút cho giải đấu. Ở các diễn biến khác:

Bayern Munich: Chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Diogo Dalot do mức giá của Manchester United đưa ra vượt quá ngân sách.

Chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Diogo Dalot do mức giá của Manchester United đưa ra vượt quá ngân sách. Tottenham Hotspur: Bị AS Monaco chặn đường trong nỗ lực chiêu mộ Maghnes Akliouche vì đội bóng Pháp không muốn mất trụ cột giữa mùa.

Bị AS Monaco chặn đường trong nỗ lực chiêu mộ Maghnes Akliouche vì đội bóng Pháp không muốn mất trụ cột giữa mùa. Wojciech Szczesny: Barcelona đang cân nhắc chi 2 triệu euro để chấm dứt hợp đồng sớm với thủ môn dự bị này vào cuối mùa giải.

Các động thái trên cho thấy một mùa hè đầy biến động với những cuộc đổi ngôi và những bản hợp đồng kỷ lục sắp được thiết lập trên khắp các sân cỏ châu Âu.