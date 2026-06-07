Tin chuyển nhượng 7/6: Real Madrid săn Kvaratskhelia, Arsenal đối đầu PSG vì Gibbs-White Real Madrid nhắm Khvicha Kvaratskhelia là mục tiêu chiến lược, Arsenal cạnh tranh gay gắt với PSG để giành Morgan Gibbs-White. Klopp từ chối tái xuất băng ghế chỉ đạo.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những nước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào kế hoạch đầy tham vọng của Real Madrid và cuộc chạy đua vũ trang tại giải Ngoại hạng Anh.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Khvicha Kvaratskhelia

Chủ tịch Florentino Perez đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng gây sốc để củng cố vị thế tại Real Madrid. Khvicha Kvaratskhelia, ngôi sao vừa cùng Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, đã được xác định là mục tiêu bí mật nếu ông Perez tái đắc cử. Tiền đạo người Georgia được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công dải ngân hà Los Blancos.

Khvicha Kvaratskhelia nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Ở một diễn biến khác liên quan đến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, hy vọng chiêu mộ Jurgen Klopp của ứng viên chủ tịch Enrique Riquelme đã bị dập tắt. Người đại diện của chiến lược gia người Đức khẳng định Klopp không có ý định tiếp quản bất kỳ đội bóng nào trong tương lai gần, ưu tiên hàng đầu của cựu thuyền trưởng Liverpool lúc này là nghỉ ngơi.

Arsenal gia nhập cuộc đua giành Morgan Gibbs-White

Tại Anh, Arsenal đang ráo riết tìm kiếm phương án tăng cường chất lượng đội hình. "Pháo thủ" đã đưa Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest vào danh sách rút gọn. Tuy nhiên, đội bóng thành London sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng lớn từ gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain. Cầu thủ 26 tuổi này được xem là sự thay thế lý tưởng cho các mục tiêu mà Arsenal đã bỏ lỡ trước đó.

Arsenal tranh Morgan Gibbs-White với PSG.

Biến động nhân sự tại Liverpool và Tottenham

Tương lai của Federico Chiesa tại Liverpool đang trở nên khó đoán. Tiền đạo người Italia mong muốn có thêm thời gian thi đấu và chuẩn bị có cuộc thảo luận trực tiếp với tân HLV Andoni Iraola để làm rõ vai trò của mình. Trong khi đó, ban lãnh đạo Liverpool đã giăng rào chắn quanh tài năng trẻ Rio Ngumoha trước sự chèo kéo quyết liệt từ Bayern Munich, khẳng định anh là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Tottenham cũng không đứng ngoài cuộc đua khi tiếp tục thúc đẩy thương vụ Savinho. Ngôi sao 22 tuổi đang gây áp lực lên Manchester City để được ra đi sau khi thương vụ này bị chặn lại vào hè năm ngoái. Đội bóng khu vực Bắc London sẵn sàng chi đậm để hoàn tất chữ ký của cầu thủ chạy cánh tài năng này.

Những chuyển động khác tại Ngoại hạng Anh

Aston Villa, dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, đang nhắm tới Harvey Barnes của Newcastle United như một mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để gia tăng sức sáng tạo cho hàng công. Ở chiều ngược lại, Newcastle có thể sẽ chia tay thủ thành kỳ cựu Nick Pope khi cả Leeds United và Ipswich Town đều đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới người gác đền 34 tuổi này.