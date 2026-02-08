Tin chuyển nhượng 8/2: Ronaldo đòi rời Al Nassr, Man Utd đàm phán Locatelli Siêu sao Cristiano Ronaldo gây áp lực để rời Al Nassr trở lại Bồ Đào Nha, trong khi Man Utd tiến gần Manuel Locatelli và nỗ lực gia hạn với tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang rung chuyển trước thông tin Cristiano Ronaldo công khai bất mãn tại Saudi Arabia. Cùng lúc đó, Manchester United đang có những bước đi quyết liệt nhằm gia cố tuyến giữa bằng một ngôi sao từ Serie A và bảo vệ tài năng trẻ sáng giá nhất của mình.

Ronaldo và cuộc nổi loạn tại Al Nassr

Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra tại Al Nassr khi Cristiano Ronaldo công khai bày tỏ sự bất mãn. Theo báo chí quốc tế, tiền đạo 41 tuổi đã bỏ lỡ hai trận đấu liên tiếp và được cho là đang tẩy chay câu lạc bộ. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến sự hỗ trợ từ Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út (PIF) trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Ronaldo hiện đang cân nhắc nghiêm túc việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng vào mùa hè tới để trở lại đội bóng cũ Sporting CP. Trước viễn cảnh mất đi ngôi sao lớn nhất, các quan chức Saudi Pro League đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế đẳng cấp với hai mục tiêu hàng đầu là Mohamed Salah của Liverpool và Bruno Fernandes của Manchester United.

Mối duyên giữa Ronaldo và Al Nassr sẽ khép lại?

Manchester United quyết liệt trên thị trường

Tại Anh, Manchester United đang hoạt động hết công suất để định hình lại đội hình. Mục tiêu trọng điểm hiện nay là tiền vệ Manuel Locatelli của Juventus. Quỷ đỏ đã bắt đầu có những cuộc tiếp xúc với đại diện của cầu thủ này để đưa anh về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Locatelli được đánh giá là mắt xích quan trọng có thể giúp đội bóng thành Manchester giải quyết bài toán kiểm soát tuyến giữa.

MU theo sát Locatelli.

Bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, Man Utd cũng hành động quyết liệt để bảo vệ viên ngọc quý Kobbie Mainoo trước sự dòm ngó của Napoli. Ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng tăng gấp bốn lần mức lương hiện tại để thuyết phục tuyển thủ Anh ký vào bản giao kèo mới dài hạn, giữ chân anh ở lại câu lạc bộ sau năm 2027.

Biến động tại Juventus và Liverpool

Juventus không chỉ lo ngại mất Locatelli mà còn đứng trước nguy cơ mất trắng Weston McKennie. Dù là ưu tiên giữ chân của câu lạc bộ dưới thời Luciano Spalletti, nhưng sự chần chừ trong việc gia hạn đã mở ra cơ hội cho Inter Milan và các đội bóng tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Giám đốc điều hành Beppe Marotta của Inter được cho là đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Mỹ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tại Anfield, Liverpool đang tập trung ổn định hàng thủ. Đội bóng thành phố cảng đang đàm phán căng thẳng để gia hạn hợp đồng với Ibrahima Konate. Tuy nhiên, tương lai của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid lại đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nếu hậu vệ này rời Bernabeu, Manchester City và Bayern Munich là những bên sẵn sàng nhảy vào cuộc, trong khi Liverpool xác định sẽ không tham gia vào cuộc đua giành lại người cũ.

Chelsea và Newcastle đẩy mạnh tuyển binh

Chelsea tiếp tục cho thấy sự kiên trì trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Samu Aghehowa của FC Porto. Sau thất bại vào năm 2024, The Blues quyết định hâm nóng lại thương vụ này nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công.

Trong khi đó, Newcastle United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool. Với việc hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi đáo hạn vào năm 2027, "Chích chòe" xem đây là phương án hoàn hảo để thay thế cho Sandro Tonali và Bruno Guimaraes trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.