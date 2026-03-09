Tin chuyển nhượng 9/3: MU săn Ibrahim Sangare, Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Leon Goretzka Thị trường chuyển nhượng sáng 9/3 chứng kiến Arsenal dẫn đầu vụ Leon Goretzka, MU nhắm Ibrahim Sangare trong khi Man City áp sát hậu vệ tài năng Tino Livramento.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những kế hoạch tái thiết nhân sự từ các ông lớn Premier League. Trong khi Arsenal và Manchester United tập trung vào việc củng cố tuyến giữa, Manchester City đang tiến gần đến việc sở hữu một trong những hậu vệ cánh tiềm năng nhất giải đấu.

Arsenal và Manchester United chạy đua nâng cấp hàng tiền vệ

Theo phóng viên Christian Falk, Arsenal hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Leon Goretzka từ Bayern Munich. Ngôi sao 31 tuổi người Đức với kinh nghiệm dày dặn tại đấu trường quốc tế được xem là mảnh ghép chiến lược để nâng tầm bản lĩnh cho đội hình của HLV Mikel Arteta.

Arsenal dẫn đầu thương vụ Leon Goretzka.

Cùng lúc đó, Manchester United cũng đã điền tên Ibrahim Sangare vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Tiền vệ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà thuộc biên chế Nottingham Forest gây ấn tượng mạnh với ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng đánh chặn hiệu quả.

MU theo sát Ibrahim Sangare.

Man City áp sát Livramento, Newcastle đối diện biến động nhân sự

Manchester City được cho là đã ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ Tino Livramento từ Newcastle United. Hậu vệ 23 tuổi này là mục tiêu quan trọng để The Citizens trẻ hóa hành lang cánh. Ở chiều ngược lại, Newcastle đang nhắm tới Marcus Tavernier của Bournemouth để gia cố chiều sâu đội hình.

Tương lai của Sandro Tonali tại sân St James' Park cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Các tuyển trạch viên của Real Madrid đã xuất hiện để theo dõi tiền vệ 25 tuổi này trong trận đấu gần nhất của Newcastle tại FA Cup, cho thấy sự quan tâm nghiêm túc từ gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Premier League và Bundesliga

Tại Liverpool, hậu vệ Andy Robertson đã lên tiếng về tương lai sau những tin đồn gia nhập Tottenham Hotspur. Trả lời The Athletic, ngôi sao người Scotland khẳng định các cuộc đàm phán hợp đồng sẽ được giữ kín thay vì công khai trên truyền thông.

Trong một diễn biến bất ngờ, tiền đạo Callum Wilson đã chính thức gia hạn hợp đồng thêm một năm với West Ham United, dù trước đó nhiều nguồn tin khẳng định anh chắc chắn sẽ rời sân vận động London.

Tại Đức, Julian Brandt đã xác nhận sẽ rời Borussia Dortmund dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi mùa giải này kết thúc. Trong khi đó, RB Leipzig đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tài năng trẻ Rocco Reitz từ Borussia Monchengladbach và đang tiến hành chốt mức phí chuyển nhượng cuối cùng.