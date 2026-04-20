Tin chuyển nhượng sáng 20/4: PSG nhắm Gabriel Martinelli, MU săn thần đồng 50 triệu bảng PSG đàm phán chiêu mộ Gabriel Martinelli từ Arsenal. Manchester United sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho tiền đạo Eli Junior Kroupi và quan tâm Unai Emery.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính từ các đội bóng lớn. Đáng chú ý nhất là nỗ lực của PSG trong việc tiếp cận ngôi sao chạy cánh Gabriel Martinelli của Arsenal, cùng kế hoạch nâng cấp hàng công trị giá 50 triệu bảng của Manchester United.

PSG và tham vọng sở hữu Gabriel Martinelli

Theo báo cáo từ L'Equipe, Cố vấn thể thao Luis Campos của PSG đã bắt đầu tổ chức các cuộc thảo luận với người đại diện của Gabriel Martinelli. Tiền đạo 24 tuổi người Brazil được xem là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp sức mạnh tấn công cho đội bóng thủ đô Paris. Bên cạnh đó, PSG cũng đang cân nhắc chiêu mộ tài năng trẻ 19 tuổi Yan Diomande từ RB Leipzig để trẻ hóa đội hình trong các kỳ chuyển nhượng tới.

Martinelli lọt tầm ngắm của PSG.

Manchester United chạy đua giành chữ ký của Eli Junior Kroupi

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Eli Junior Kroupi, tiền đạo trẻ triển vọng thuộc biên chế Bournemouth. Cầu thủ 19 tuổi người Pháp này được định giá lên tới 50 triệu bảng. Manchester United xác định đây là phương án bổ sung chất lượng và giàu tiềm năng cho hàng công trong tương lai dài hạn.

Về mặt nhân sự trên băng ghế chỉ đạo, cả Manchester United và Real Madrid đều đang để mắt tới huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa. Dù Aston Villa bày tỏ sự tự tin về việc giữ chân chiến lược gia người Tây Ban Nha, nhưng sự quan tâm từ hai gã khổng lồ bóng đá thế giới chắc chắn sẽ tạo ra những áp lực không nhỏ lên đội bóng thành Birmingham.

Biến động nhân sự tại Barcelona và các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Robert Lewandowski và Andreas Christensen đang trở thành tâm điểm. Người đại diện của chân sút 37 tuổi Lewandowski dự kiến sẽ gặp gỡ phía Juventus trong tuần này để thảo luận về một bản hợp đồng tiềm năng. Trong khi đó, hậu vệ Christensen đã từ chối lời đề nghị gia hạn từ Barcelona do chưa đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân.

Lewandowski vẫn được săn đón ở tuổi 37.

Ở những diễn biến khác tại Anh, Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh gay gắt để sở hữu tiền vệ Lucas Bergvall của Tottenham Hotspur. Leeds United cũng đang tích cực tìm kiếm sự bổ sung ở hàng thủ với Ladislav Krejci từ Wolves, trong khi Southampton kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị từ Leeds dành cho ngôi sao chạy cánh Leo Scienza để bảo vệ sức mạnh đội hình.