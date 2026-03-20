Tin chuyển nhượng tối 20/3: Haaland chọn Real Madrid, Arsenal và Chelsea tranh Alvarez Siêu sao Erling Haaland ưu tiên gia nhập Real Madrid nếu rời Man City, trong khi Julian Alvarez đang trở thành mục tiêu săn đón của hai ông lớn thành London là Arsenal và Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng dần lên với những diễn biến mới nhất liên quan đến các ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về Erling Haaland và Julian Alvarez, hai chân sút đẳng cấp thế giới đang cân nhắc những bước đi quan trọng cho sự nghiệp vào mùa hè tới.

Tương lai Erling Haaland: Real Madrid là bến đỗ duy nhất

Tương lai của Erling Haaland một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tiền đạo 25 tuổi này đang ở độ chín của sự nghiệp và những diễn biến mới nhất cho thấy, nếu quyết định chia tay sân Etihad, bến đỗ duy nhất mà anh cân nhắc chính là Real Madrid. Kịch bản gia nhập Barcelona được đánh giá là gần như không thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại.

Haaland cân nhắc tương lai ở Man City.

Dù Manchester City đang nỗ lực giữ chân ngôi sao số một bằng mọi giá, sức hút từ dự án thể thao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn vô cùng mạnh mẽ. Haaland tin rằng việc gia nhập Real Madrid sẽ giúp anh củng cố vị thế và chinh phục những danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Arsenal và Chelsea gia nhập cuộc đua giành Julian Alvarez

Tương lai của Julian Alvarez bất ngờ trở thành chủ đề nóng sau màn trình diễn đẳng cấp tại vòng 1/8 Champions League. Dù Atletico Madrid dừng bước trước Tottenham, sự tỏa sáng cá nhân của tiền đạo người Argentina đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các tuyển trạch viên của Arsenal và Chelsea.

Alvarez lọt tầm ngắm Arsenal, Chelsea.

Nguồn tin từ TEAMtalk cho biết, Alvarez đã thông báo với ban lãnh đạo Atletico Madrid về việc sẵn sàng cho một thử thách mới. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là ưu tiên hàng đầu của ngôi sao người Argentina vẫn là Barcelona, bất chấp sự chèo kéo từ các đại gia Premier League.

Cuộc chiến giành chữ ký Nathaniel Brown

Hậu vệ cánh trái Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt đang trở thành cái tên gây sốt khi lọt vào tầm ngắm của hàng loạt gã khổng lồ bao gồm Real Madrid, Barcelona, Liverpool và Manchester United. Tại Đức, Nathaniel Brown được coi là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hành lang cánh trái nhờ tư duy phòng ngự hiện đại.

Trong khi Real Madrid xem anh là phương án trẻ hóa đội hình lý tưởng, Liverpool và Manchester United cũng đã cử các tuyển trạch viên theo dõi sát sao phong độ của hậu vệ này tại Bundesliga để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng mùa hè.

Kế hoạch trao đổi táo bạo giữa PSG và Juventus

Dù kỳ chuyển nhượng hè chưa mở cửa, PSG và Juventus đang thảo luận về một thương vụ trao đổi cầu thủ đầy bất ngờ. PSG muốn chấm dứt sự hợp tác không hiệu quả với Randal Kolo Muani – bản hợp đồng 90 triệu euro không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique.

Ngược lại, đội bóng thành Paris đang nhắm đến Jonathan David của Juventus. PSG tin rằng chân sút người Canada sẽ tìm lại bản năng sát thủ nếu được trở lại môi trường Ligue 1, thay vì phong độ nghèo nàn với chỉ 7 bàn sau 39 trận tại Serie A mùa này.

Các chuyển động khác: Barcelona săn 'ngọc quý', Inter thay máu vị trí thủ môn

Barcelona đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để đưa tài năng trẻ Jesse Bisiwu từ Club Brugge về Tây Ban Nha vào tháng 6 tới. Bisiwu được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công 1 đối 1 và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, điều anh đã thể hiện rõ nét tại Youth League và World Cup U17.

Tại Italy, Inter Milan đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn nơi vị trí gác đền. Đội bóng áo sọc xanh-đen đang đồng thời nhắm đến Guglielmo Vicario của Tottenham Hotspur và Andriy Lunin của Real Madrid để củng cố sức mạnh hàng thủ cho mùa giải mới.