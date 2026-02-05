Tin chuyển nhượng tối 2/5 MU đề nghị đổi Yoro lấy Balde, Arsenal bứt phá vụ Diomande Manchester United đang nỗ lực giải quyết bài toán hậu vệ cánh trái bằng việc trao đổi Leny Yoro với Barcelona, trong khi Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Yan Diomande.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng dần lên với những toan tính chiến thuật và các lời đề nghị đổi người táo bạo. Tâm điểm đổ dồn về Old Trafford và Emirates, nơi hai gã khổng lồ của bóng đá Anh đang thực hiện những nước đi quan trọng nhằm nâng cấp đội hình cho mùa giải mới.

Manchester United và kế hoạch đổi ngang Yoro lấy Balde

Manchester United đã xác định Alejandro Balde của Barcelona là mục tiêu hàng đầu để gia cố hành lang cánh trái, vị trí vốn để lại nhiều nỗi lo trong thời gian qua. Thay vì trả tiền mặt, Quỷ đỏ đang cân nhắc một phương án trao đổi nhân sự đầy bất ngờ.

Thông qua siêu cò Jorge Mendes, một đề xuất đã được gửi tới Nou Camp: Manchester United sẵn sàng để trung vệ trẻ đầy triển vọng Leny Yoro chuyển sang khoác áo đội bóng xứ Catalan. Đổi lại, Balde sẽ đi theo chiều ngược lại để cập bến Old Trafford. Về mặt chiến thuật, thương vụ này giúp đội bóng của Erik ten Hag sở hữu một hậu vệ biên có tốc độ và khả năng tấn công hiện đại, trong khi Barcelona có thêm sự bổ sung chất lượng cho trung tâm hàng phòng ngự.

Yoro gặp không ít khó khăn ở MU.

Arsenal bứt phá trong thương vụ Yan Diomande

Bên cạnh cuộc đua phòng ngự, Arsenal cũng đang có những bước tiến lớn trên hàng công. Pháo thủ thành London hiện đã vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo cánh Yan Diomande từ RB Leipzig. Để thuyết phục ngôi sao này, Arsenal được cho là đã đặt lên bàn đàm phán một mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.

Ban huấn luyện Arsenal tin rằng sự hiện diện của Diomande sẽ mang lại sự đột biến cần thiết cho các phương án tấn công biên. Với khả năng rê dắt và dứt điểm đa dạng, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn cùng các trụ cột hiện tại của đội bóng London.

Rào cản 175 triệu USD cho Victor Osimhen

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đã chính thức đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của Victor Osimhen. Bất kỳ câu lạc bộ nào muốn sở hữu tiền đạo người Nigeria sẽ phải chi ra số tiền khổng lồ lên tới 175 triệu USD. Con số này được xem là một "lá chắn thép" nhằm ngăn cản sự tiếp cận từ các ông lớn như Real Madrid, Arsenal, Liverpool và Juventus.

Mức định giá này buộc các đội bóng quan tâm phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng về khả năng tài chính cũng như mức độ rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ bước đi chính thức nào. Osimhen vẫn là một trong những sát thủ vòng cấm hàng đầu, nhưng rào cản giá cả đang khiến thương vụ này trở nên xa vời.

Bernardo Silva và nguyện vọng gia nhập Barcelona

Một thông tin đáng chú ý khác từ La Liga là việc Bernardo Silva đã bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona sau khi kết thúc hợp đồng với Manchester City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha dường như đã sẵn sàng cho một thử thách mới sau những thành công rực rỡ tại Premier League.

Người đại diện Jorge Mendes hiện đang tích cực làm việc với ban lãnh đạo Barcelona để tìm kiếm một tiếng nói chung. Sự có mặt của một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Silva chắc chắn sẽ giúp tuyến giữa của Barcelona trở nên biến ảo và bản lĩnh hơn tại đấu trường quốc nội cũng như châu lục.

Biến động nhân sự tại Premier League: Tonali, Costa và Ake

Trong khi đó, tương lai của các ngôi sao khác tại Anh cũng đang dần lộ diện. Sandro Tonali của Newcastle United đã khẳng định mong muốn tiếp tục thi đấu tại xứ sở sương mù thay vì trở lại Serie A. Sự cam kết này thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn tại Anh, những đội đang sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu Newcastle có ý định để tiền vệ này ra đi.

Sandro Tonali được nhiều CLB theo đuổi.

Ở vị trí thủ môn, Real Madrid đã điền tên Diogo Costa của Porto vào danh sách thay thế lâu dài cho Thibaut Courtois. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi đậm để sở hữu chữ ký của thủ thành số một Bồ Đào Nha này, bên cạnh những cái tên khác như Mike Maignan.

Tại Manchester City, tương lai của Nathan Ake cũng đang bị bỏ ngỏ. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý cho hậu vệ người Hà Lan, với mức định giá khoảng hơn 12 triệu USD. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn đang là rào cản đối với Juventus và Inter Milan trong việc tiến tới một thỏa thuận chính thức.

Cuối cùng, Chelsea và Liverpool cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Chelsea đã bắt đầu đàm phán với người đại diện của trung vệ trẻ Abdukodir Khusanov thuộc biên chế Manchester City, trong khi Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Francisco Trincao của Sporting CP với mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 70 triệu USD.