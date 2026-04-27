Tin chuyển nhượng tối 27/4: MU quyết chiêu mộ Carlos Baleba, Juventus đổi người lấy Alisson Manchester United chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức cho tiền vệ Carlos Baleba, trong khi Juventus gây bất ngờ với kế hoạch trao đổi thủ môn Michele Di Gregorio để sở hữu Alisson Becker từ Liverpool.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên với những động thái quyết liệt từ các đội bóng lớn. Tâm điểm thuộc về kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United và chiến lược thay đổi vị trí gác đền của Juventus.

Manchester United tăng tốc thương vụ Carlos Baleba

Manchester United đang hoàn tất những bước cuối cùng để gửi lời đề nghị chính thức tới Brighton nhằm chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba. Cầu thủ 22 tuổi người Cameroon đã trở thành trụ cột của đội bóng vùng bờ biển phía Nam nước Anh với 27 lần ra sân tại Premier League mùa này. Phong độ ổn định cùng khả năng càn lướt của Baleba là yếu tố mà ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford khao khát để củng cố sức mạnh khu trung tuyến.

Baleba vẫn nằm trong tầm ngắm của MU.

Dù đã đạt được các thỏa thuận cá nhân sơ bộ từ mùa hè năm ngoái, Quỷ đỏ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Chelsea. Ban lãnh đạo Brighton được cho là sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được một mức giá hợp lý, mở ra cơ hội lớn cho đội bóng của HLV Erik ten Hag.

Juventus lên kế hoạch trao đổi thủ môn gây sốc

Tại Serie A, Juventus đang nỗ lực đưa Alisson Becker trở lại Italy. Đội bóng thành Turin sẵn sàng đưa Michele Di Gregorio, thủ thành 28 tuổi, vào như một phần của thỏa thuận trao đổi nhằm thuyết phục Liverpool nhả người. Mục tiêu của Juventus là dứt điểm nhanh thương vụ để tránh sự can thiệp từ các đối thủ khác trên thị trường.

Về phía Liverpool, dù từng bày tỏ sự quan tâm đến Di Gregorio, The Kop vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực bắt chính lâu dài của thủ môn này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Alisson hiện vẫn là nhân tố không thể thay thế tại Anfield, khiến thương vụ này trở nên phức tạp và đòi hỏi mức phí kèm theo không nhỏ.

Cuộc đua giành chữ ký thần đồng Mika Godts

Mika Godts, tài năng trẻ 20 tuổi thuộc biên chế Ajax, đang trở thành mục tiêu săn đón của nhóm "Big Five" châu Âu bao gồm Arsenal, Barcelona, Chelsea, Liverpool và Manchester United. Ngôi sao chạy cánh này vừa gây sốt với pha solo vượt qua ba hậu vệ để ghi bàn vào lưới NAC Breda.

Thống kê mùa này của Godts vô cùng ấn tượng với 16 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Sau màn ra mắt hứa hẹn trong màu áo tuyển Bỉ, giá trị chuyển nhượng của anh dự kiến sẽ tăng phi mã trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Bremer và sức hút từ Ngoại hạng Anh

Trung vệ Bremer của Juventus đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 29 tuổi này sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 58 triệu euro, một con số được xem là khả thi đối với túi tiền của các đại gia xứ sương mù.

Bremer hoàn toàn có thể chuyển đến Ngoại hạng Anh hè này.

Mặc dù Bremer vẫn hạnh phúc với vai trò trụ cột tại Turin, nhưng khả năng anh rời đi là rất cao nếu Juventus không thể đảm bảo khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai gần. Hợp đồng hiện tại của trung vệ người Brazil vẫn còn thời hạn đến năm 2029.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Real Madrid đã quyết định kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ Nico Paz từ Como. Động thái này nhằm bảo vệ tài năng trẻ của mình trước sự nhòm ngó từ Inter Milan. Tại Serie A, AC Milan đang đẩy mạnh đàm phán với Bayern Munich về trường hợp của Leon Goretzka nhằm tăng cường sức mạnh cơ bắp cho tuyến giữa, bất chấp sự cạnh tranh từ Arsenal.

Trong một diễn biến khác, Juventus tỏ ra tự tin trong việc thuyết phục Bernardo Silva rời Manchester City. Đại diện Italy tin rằng dự án thể thao mới sẽ đủ sức hấp dẫn tiền vệ người Bồ Đào Nha. Cuối cùng, Chelsea đang cân nhắc phương án đưa Antonio Conte trở lại Stamford Bridge để tái thiết đội bóng, cho thấy quyết tâm tìm lại ánh hào quang Premier League của ban lãnh đạo The Blues.