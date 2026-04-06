Tin chuyển nhượng tối 4/6: Barca muốn có Harry Kane, Real Madrid khởi động thương vụ Mac Allister Thị trường chuyển nhượng nóng lên với kế hoạch chiêu mộ Harry Kane của Barcelona và Alexis Mac Allister của Real Madrid, trong khi Rashford khao khát đến La Liga.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi hai "gã khổng lồ" Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid đồng loạt triển khai các kế hoạch mua sắm tham vọng. Trọng tâm của các thương vụ đổ dồn vào những ngôi sao hàng đầu tại Bundesliga và Ngoại hạng Anh.

Barcelona nhắm Harry Kane và Julian Alvarez để nâng cấp hàng công

Barcelona đã xác định Harry Kane là mục tiêu chiến lược nếu nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid thất bại. Mặc dù Bayern Munich tuyên bố tiền đạo người Anh không phải để bán, nhưng các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết nhà vô địch Bundesliga có thể ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 85 triệu euro. Harry Kane được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để duy trì sức mạnh tấn công cho đội chủ sân Camp Nou.

Harry Kane được Barcelona quan tâm.

Trong một diễn biến liên quan, Julian Alvarez cũng đã sẵn sàng công khai ý định rời Atletico Madrid để gia nhập Barcelona. Tiền đạo người Argentina hy vọng ban lãnh đạo Atletico sẽ thực hiện lời hứa tạo điều kiện cho anh ra đi. Ngoài ra, Dusan Vlahovic cũng là một phương án dự phòng chất lượng khi cầu thủ này dự kiến rời Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

Real Madrid tái khởi động thương vụ Alexis Mac Allister

Tại Madrid, Chủ tịch Florentino Perez đã đưa tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool vào danh sách ưu tiên mua sắm. Real Madrid đang tận dụng bối cảnh cầu thủ này chỉ còn hai năm hợp đồng và chưa tiến hành gia hạn với đội bóng vùng Merseyside.

Alexis Mac Allister nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của "Kền kền trắng" không dừng lại ở đó. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha còn được cho là đang theo dõi sát sao bộ ba Ibrahima Konate, Enzo Fernandez và Josko Gvardiol để xây dựng một đội hình kế thừa đầy tiềm năng.

Tương lai của Marcus Rashford và cuộc đua tại Premier League

Marcus Rashford đã bày tỏ nguyện vọng rời Manchester United để chuyển đến thi đấu tại La Liga. Tiền đạo này đã từ chối hàng loạt lời đề nghị từ Arsenal, Newcastle và Tottenham để chờ đợi cơ hội khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, phía Barca hiện vẫn đang cân nhắc về mức phí 30 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này.

Tại London, Arsenal đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa. Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Manchester City, đội bóng đã theo dõi Rogers từ thời điểm anh còn thi đấu cho Middlesbrough.

Biến động ở vị trí người gác đền

Thị trường thủ môn cũng diễn ra sôi động khi Chelsea vừa thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Mile Svilar từ AS Roma với giá 50 triệu euro. Đội bóng thành London hiện phải chuyển hướng sang Noah Atubolu của Freiburg. Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải đối đầu với Aston Villa, đội bóng đang tìm kiếm người thay thế tiềm năng cho Emiliano Martinez.