Tin thể thao 25/2: Cần trí tuệ nhân tạo để so sánh Alcaraz, Sinner với nhóm Big 3 Ivan Ljubicic nhận định việc so sánh thế hệ trẻ với Federer, Nadal và Djokovic vượt quá khả năng con người. Cập nhật mới về Raducanu và Max Verstappen.

Trong thế giới quần vợt đương đại, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang tạo nên những cuộc tranh luận không hồi kết về việc liệu họ có thể chạm tới đẳng cấp của nhóm Big 3 huyền thoại. Tuy nhiên, theo góc nhìn chuyên môn, sự so sánh này có thể cần đến những công cụ đo lường hiện đại hơn là cảm quan thông thường.

Bài toán so sánh các thế hệ quần vợt qua lăng kính AI

Nhận định trên tennis365, cựu tay vợt số 3 thế giới Ivan Ljubicic thừa nhận việc đặt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner lên bàn cân cùng Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic là một thử thách cực đại. Theo ông, sự khác biệt về thời đại và các thông số chuyên môn khiến bộ não con người khó có thể đưa ra một nhận định khách quan hoàn toàn.

Liệu Alcaraz, Sinner có thể vượt qua Big 3 huyền thoại?

Ljubicic cho rằng chỉ có trí tuệ nhân tạo (AI) mới đủ khả năng xử lý các dữ liệu phức tạp để đưa ra câu trả lời xác đáng: “Làm sao để so sánh được Federer hay John McEnroe giỏi hơn? Có lẽ một ngày nào đó, AI sẽ đưa ra công thức để bạn thực sự so sánh được Alcaraz, Sinner với Big 3. Tôi nghĩ bộ não của chúng ta hiện tại chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Emma Raducanu ký hợp đồng kỷ lục với thương hiệu Nhật Bản

Bên cạnh những diễn biến chuyên môn, thị trường thương mại quần vợt cũng chứng kiến một thương vụ đình đám. Hãng thời trang lớn của Nhật Bản vừa xác nhận chọn Emma Raducanu làm đại sứ thương hiệu mới. Tay vợt số 1 nước Anh sẽ chính thức diện trang phục thi đấu của hãng này kể từ giải Indian Wells 2026.

Hợp đồng này giúp Raducanu thu về khoảng 3,5 triệu đô la mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Đáng chú ý, đây cũng là thương hiệu mà huyền thoại Roger Federer từng gắn bó lâu năm trong vai trò đại sứ toàn cầu, cho thấy giá trị thương hiệu cực lớn của tay vợt trẻ người Anh bất chấp những thăng trầm về phong độ.

Tin tức về Anthony Joshua và tương lai của Max Verstappen

Tại đấu trường boxing, người quản lý Eddie Hearn đã chính thức bác bỏ những tin đồn về việc Anthony Joshua sắp tái xuất. Dù cựu vương hạng nặng thường xuyên chia sẻ video tập luyện tại Trung Đông, ông bầu Hearn khẳng định chưa có kế hoạch cụ thể cho bất kỳ trận đấu nào vào tháng 7 tới như các nguồn tin lan truyền.

Trong khi đó, tại đường đua F1, nhà đương kim vô địch Max Verstappen một lần nữa gây xôn xao với những chia sẻ về khả năng giải nghệ sớm. Ngôi sao của đội đua Red Bull, người đã thống trị giải đấu với 4 chức vô địch liên tiếp từ 2021-2024, ám chỉ rằng anh không muốn dành trọn 25 năm cuộc đời chỉ để ngồi trong buồng lái.

“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Bạn biết đấy, chúng ta chỉ sống một lần và tôi muốn tận hưởng những gì đang diễn ra ngoài kia thay vì dành quá nhiều thời gian trên đường đua,” Verstappen bộc bạch trong chương trình podcast Up to Speed. Những phát biểu này đặt ra dấu hỏi lớn về động lực thi đấu dài hạn của tay đua người Hà Lan trong tương lai gần.