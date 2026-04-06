Tin thể thao sáng 4/6: Sabalenka chờ đấu Serena Williams, biến động tại Liên đoàn Cờ vua Aryna Sabalenka háo hức chờ ngày Serena Williams tái xuất, trong khi nội bộ Liên đoàn Cờ vua Việt Nam có biến động lớn với đơn từ chức của Tổng thư ký.

Làng tennis thế giới đang sục sôi trước thông tin huyền thoại Serena Williams tái xuất. Aryna Sabalenka, tay vợt số một thế giới hiện tại, đã công khai bày tỏ mong muốn được chạm trán đối thủ người Mỹ ngay trên sân đấu đỉnh cao.

Sabalenka và tham vọng đối đầu huyền thoại Serena Williams

Sự trở lại của Serena Williams không chỉ là tin vui cho người hâm mộ mà còn là động lực lớn cho các tay vợt đương đại. Aryna Sabalenka khẳng định đây là một cú hích quan trọng cho môn thể thao này. "Đây là tin tốt cho làng tennis vì cô ấy là một huyền thoại," Sabalenka chia sẻ. Tay vợt người Belarus không giấu nổi sự hào hứng khi có cơ hội chứng kiến và hy vọng được so tài trực tiếp với Serena trong tương lai gần.

Sabalenka và Serena Williams.

Chú chó “tiên tri” dự đoán kịch bản kịch tính tại NBA Finals

Bên cạnh cơn sốt tennis, làng bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) cũng đang chú ý đến một hiện tượng đặc biệt. Sau khi San Antonio Spurs vượt qua Oklahoma City Thunder để tiến vào chung kết gặp New York Knicks, chú chó Corgi nổi tiếng đã đưa ra dự đoán về nhà vô địch mới. Trước đó, con vật này đã gây sốt khi dự đoán chính xác toàn bộ kết quả loạt trận chung kết miền Tây.

Hiện tại, chú chó "tiên tri" đặt niềm tin vào việc San Antonio Spurs sẽ đánh bại New York Knicks sau 7 trận đấu nghẹt thở để đăng quang. Sức hút của hiện tượng này lớn đến mức nó được lực lượng cảnh sát hộ tống khi di chuyển tới San Antonio để chuẩn bị cho loạt trận quan trọng nhất mùa giải.

Biến động nhân sự cấp cao tại Liên đoàn Cờ vua Việt Nam

Tại Việt Nam, bộ môn cờ vua đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió về mặt nhân sự. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, đã chính thức nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe. Quyết định này được đưa ra ngay giữa thời điểm xuất hiện những lùm xùm xung quanh việc lập đội tuyển dự Olympiad 2026.

Đáng lưu ý, ông Nguyễn Minh Thắng hiện cũng đang đối mặt với những nghi vấn liên quan đến sai phạm tài chính trong quá trình phụ trách bộ môn tại Cục Thể dục thể thao. Sự rời đi của một nhân sự chủ chốt được dự báo sẽ có những tác động lớn đến công tác điều hành và chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới của cờ vua Việt Nam.

Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc gây ấn tượng tại giải châu Á

Giữa những biến động hậu trường, kỳ thủ trẻ Phạm Trần Gia Phúc đang mang đến tín hiệu lạc quan. Tại Giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026 tổ chức ở Mông Cổ, Gia Phúc vẫn đang duy trì mạch bất bại sau 5 vòng đấu đầu tiên để bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Với phong độ ổn định, kỳ thủ 17 tuổi này không chỉ cạnh tranh thứ hạng cao mà còn đang tiến rất gần đến danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng khẳng định tiềm năng của thế hệ trẻ trong việc duy trì vị thế của cờ vua Việt Nam trên đấu trường châu lục.