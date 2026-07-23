Tờ Bola chỉ ra 3 điểm tựa chiến lược giúp tuyển Indonesia chiếm ưu thế tại AFF Cup 2026 Báo chí Indonesia chỉ ra 3 điểm tựa lớn của HLV John Herdman nhờ đợt tập huấn dài hạn, dàn sao nhập tịch cùng lịch thi đấu thuận lợi tại AFF Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia bước vào giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026) với sự tự tin lớn. Theo phân tích từ truyền thông nước này, đại diện xứ vạn đảo sở hữu những lợi thế đặc biệt về chuẩn bị lực lượng, chiều sâu đội hình và đặc biệt là điểm tựa từ lịch thi đấu tại giai đoạn vòng bảng.

Indonesia đang nhận được nhiều kỳ vọng từ truyền thông nước nhà.

Quỹ thời gian chuẩn bị dài hạn cùng danh sách hội quân đông đảo

Đánh giá từ trang báo thể thao Bola cho thấy, ưu thế đầu tiên của Indonesia nằm ở kế hoạch tập trung kéo dài hiếm có. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng John Herdman, đội bóng đã hội quân ngay từ ngày 5/7 tại Bali, tạo ra khoảng thời gian 3 tuần rèn quân liên tục trước khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Chiến lược gia người Anh đã đưa ra danh sách sơ bộ lên tới 50 cầu thủ. Dù không phải tất cả đều góp mặt trọn vẹn trong cả 2 đợt tập huấn, quy mô nhân sự rộng lớn này cho phép ban huấn luyện sàng lọc kỹ lưỡng những nhân tố đạt phong độ cao nhất từ giải quốc nội, tạo nên bộ khung ổn định và giàu sức cạnh tranh.

Sức mạnh từ dàn cầu thủ nhập tịch và chất lượng thi đấu ở nước ngoài

Dù không thể triệu tập toàn bộ các gương mặt thi đấu tại nước ngoài do quy định nhả quân của các CLB chủ quản, đội hình Indonesia vẫn giữ được trục xương sống chất lượng. Nhóm nhân tố nhập tịch giàu kinh nghiệm tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong cách vận hành chiến thuật của ông Herdman.

Những cái tên nổi bật như Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Ivar Jenner, Jordi Amat, Shayne Pattynama hay Sandy Walsh duy trì vai trò quan trọng ở các tuyến. Đáng chú ý, đội tuyển xứ vạn đảo còn nhận được sự bổ sung chất lượng khi Mitchell Baker (đang thi đấu tại Mỹ) và Marselino Ferdinan (đang chơi bóng tại Anh) đều thu xếp trở về hội quân, gia tăng đáng kể tính đột biến cho tuyến giữa và hàng công.

Lợi thế quan sát đối thủ từ lịch thi đấu bảng A

Bên cạnh yếu tố con người, cục diện lịch thi đấu tại bảng A cũng mang lại lợi thế không nhỏ cho HLV John Herdman. Do nằm ở vị trí nghỉ lượt trận đầu tiên, Indonesia chỉ bắt đầu chiến dịch vào ngày 27/7 bằng cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Pakansari tại Bogor.

Trong khi đó, bảng A sẽ lăn bóng sớm hơn vào ngày 24/7 với hai cặp đấu: Campuchia gặp Singapore trên sân Morodok Techo ở Phnom Penh, còn Timor Leste đối đầu Việt Nam tại sân Chonburi. Việc ra sân muộn hơn giúp ban huấn luyện Indonesia có trọn vẹn cơ hội theo dõi, phân tích lối chơi và đánh giá thực lực của tất cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay ở lượt trận mở màn, từ đó đưa ra phương án tiếp cận trận đấu tối ưu nhất.