Tòa bác cách tính lãi thẻ tín dụng 4,15%/tháng, ngân hàng bị giảm trừ hơn 3,7 triệu đồng TAND TPHCM tuyên khách hàng phải trả hơn 56,4 triệu đồng nợ thẻ tín dụng, bác yêu cầu thu lãi vượt mức thỏa thuận hơn 3,7 triệu đồng từ phía ngân hàng.

Tòa án nhân dân TPHCM vừa đưa ra phán quyết phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần S. và ông Nguyễn Huỳnh P., tuyên bác kháng cáo của ngân hàng và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm về việc giảm trừ số tiền lãi tính sai quy định.

Khách chi tiêu 121 triệu đồng, thanh toán 97 triệu vẫn bị kiện đòi hơn 60 triệu

Hồ sơ vụ việc thể hiện, ngày 18/3/2021, ông Nguyễn Huỳnh P. ký hợp đồng mở thẻ tín dụng với hạn mức 30 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần S. nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân. Lãi suất trong hạn theo thỏa thuận hợp đồng là 2,48%/tháng.

Trong suốt chu kỳ sử dụng, chủ thẻ đã thực hiện nhiều giao dịch với tổng giá trị hơn 121,1 triệu đồng, đồng thời đã thanh toán lại cho nhà băng tổng cộng hơn 97 triệu đồng. Theo cơ chế của hợp đồng, số tiền thanh toán được phân bổ ưu tiên cho phí, lãi kỳ trước, giao dịch rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa kỳ trước rồi mới đến các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong kỳ.

Hạn mức thẻ 30 triệu đồng, khách hàng đã thanh toán gần 100 triệu nhưng vẫn còn khoản nợ hơn 56 triệu đồng sau khi ngân hàng tính lãi, phí. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Do khách hàng phát sinh vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngày 11/9/2023, ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn. Tại thời điểm chuyển nợ, ngân hàng chốt dư nợ hơn 30,2 triệu đồng và áp mức lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Ban đầu, tổ chức tín dụng khởi kiện yêu cầu ông P. tất toán 45,75 triệu đồng (gồm hơn 30,2 triệu đồng nợ gốc và hơn 15,5 triệu đồng lãi quá hạn tạm tính đến ngày 16/9/2024). Đến ngày 28/8/2025, ngân hàng nâng mức yêu cầu khởi kiện lên tổng cộng hơn 60,2 triệu đồng, bao gồm hơn 30,2 triệu đồng nợ gốc và gần 30 triệu đồng tiền lãi quá hạn kèm lãi phát sinh.

Tòa bác yêu cầu thu lãi vượt hạn mức thỏa thuận

Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử xác định việc Ngân hàng S. gộp chung nợ gốc, lãi trong hạn cùng phí trễ hạn thành một khoản dư nợ gốc mới hơn 30,2 triệu đồng để áp lãi suất quá hạn là trái với Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Cụ thể, hợp đồng ghi nhận lãi suất trong hạn là 2,48%/tháng, do đó lãi suất quá hạn hợp pháp (150%) chỉ ở mức 3,72%/tháng. Việc ngân hàng tính gần 30 triệu đồng tiền lãi trên dư nợ 30,2 triệu đồng trong giai đoạn từ 11/9/2023 đến 28/8/2025 đã đẩy lãi suất thực tế lên tới 4,15%/tháng, vượt quá trần thỏa thuận.

Khoản mục nghĩa vụ tài chính Số tiền chấp thuận (VND) Nợ gốc (tính đến hết ngày 10/9/2023) 29.300.000 Lãi trong hạn 727.205 Phí trễ hạn 109.831 Lãi trên nợ gốc quá hạn 26.000.000 Lãi chậm trả 164.551 Tổng nghĩa vụ phải thanh toán 56.400.000

Từ các căn cứ pháp lý trên, cấp phúc thẩm TAND TPHCM không chấp nhận kháng cáo của tổ chức tín dụng, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1, TPHCM. Tòa tuyên ông P. phải thanh toán tổng cộng hơn 56,4 triệu đồng và chịu lãi phát sinh theo thỏa thuận từ ngày 29/8/2025 đến khi thi hành án xong, đồng thời bác bỏ khoản thu hơn 3,7 triệu đồng do ngân hàng tính sai phương pháp.