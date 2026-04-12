Toàn bộ thông số HONOR 600 và 600 Pro lộ diện trước ngày ra mắt Dòng HONOR 600 gây ấn tượng với camera 200MP, chip Snapdragon 8 Elite và tùy chọn pin lên đến 9.000 mAh, dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối tháng 4.

Dòng điện thoại HONOR 600 dự kiến sẽ chính thức trình làng trên toàn cầu vào ngày 23 tháng 4 sắp tới. Ngay trước thềm sự kiện, các thông tin rò rỉ từ chuyên trang Winfuture đã hé lộ chi tiết về thông số kỹ thuật, hình ảnh thiết kế và mức giá dự kiến của bộ đôi HONOR 600 và HONOR 600 Pro.

Màn hình sắc nét và nền tảng MagicOS 10

Cả hai thiết bị trong dòng HONOR 600 đều được trang bị màn hình kích thước 6.57 inch với độ phân giải cao 2728 x 1264 pixel. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và hiển thị sắc nét. Về phần mềm, bộ đôi này sẽ vận hành trên giao diện MagicOS 10 được tùy biến dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite

Về sức mạnh xử lý, HONOR có sự phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản. Mẫu HONOR 600 tiêu chuẩn dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong tùy chọn 256GB hoặc 512GB. Trong khi đó, phiên bản HONOR 600 Pro cao cấp hơn sở hữu con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất hiện nay cùng dung lượng RAM lên tới 12GB.

Sự khác biệt về dung lượng pin theo khu vực

Một điểm đáng lưu ý là dung lượng pin sẽ có sự thay đổi tùy theo thị trường phân phối. Phiên bản dành cho thị trường châu Âu dự kiến trang bị viên pin 6.400 mAh. Trong khi đó, phiên bản tại thị trường nội địa Trung Quốc được ưu ái sở hữu viên pin dung lượng lớn lên đến 9.000 mAh. Tốc độ sạc nhanh cũng có sự khác biệt với công suất 60W trên bản tiêu chuẩn và 80W trên bản Pro.

Hệ thống camera 200 megapixel vượt trội

Khả năng nhiếp ảnh là điểm nhấn lớn trên dòng sản phẩm mới. Cả hai máy đều sở hữu camera chính độ phân giải 200 megapixel hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và camera góc siêu rộng 12 megapixel. Riêng mẫu HONOR 600 Pro được bổ sung ống kính tele 50 megapixel có chống rung phần cứng để tối ưu khả năng zoom. Camera trước của cả hai có độ phân giải 50 megapixel.

Thiết kế khung kim loại và tính năng bổ sung

HONOR 600 series được hoàn thiện với khung viền kim loại chắc chắn, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68. Máy tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, hỗ trợ các kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (tùy phiên bản), NFC và cổng hồng ngoại. Các lựa chọn màu sắc dự kiến bao gồm đen, cam và trắng vàng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số HONOR 600 HONOR 600 Pro Màn hình 6.57 inch, 120Hz 6.57 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8 Elite RAM/ROM 8GB / 256-512GB 12GB / 512GB Camera chính 200MP (OIS) + 12MP (UW) 200MP (OIS) + 12MP (UW) + 50MP (Tele) Pin (Toàn cầu/Nội địa) 6.400 / 9.000 mAh 6.400 / 9.000 mAh Sạc nhanh 60W 80W

Giá bán dự kiến và chương trình ưu đãi

Tại thị trường châu Âu, HONOR 600 phiên bản khởi điểm dự kiến có giá khoảng 400 euro (tương đương 12,3 triệu đồng). Phiên bản 512GB có giá khoảng 530 euro (tương đương 16,3 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu HONOR 600 Pro dung lượng 512GB dự đoán được bán ở mức 630 euro (tương đương 19,4 triệu đồng). Nhiều khả năng hãng sẽ triển khai chương trình nâng cấp bộ nhớ miễn phí cho người dùng đặt trước.