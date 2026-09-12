Toàn cảnh cấu hình HONOR Magic 9: Đột phá pin 11.000mAh và vi xử lý Snapdragon thế hệ mới Thế hệ flagship HONOR Magic 9 lộ diện với ba phiên bản đột phá, nâng cấp dung lượng pin tối đa 11.000mAh, màn hình Black Diamond và vi xử lý Snapdragon mạnh mẽ.

Dòng điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 vừa lộ diện toàn bộ thông số kỹ thuật then chốt trước thời điểm ra mắt chính thức tại Trung Quốc vào cuối tháng này. Thế hệ flagship mới của thương hiệu công nghệ này gây chú ý lớn khi thiết lập chuẩn mực mới về thời lượng pin trên thiết bị di động, đạt dung lượng tối đa lên đến 11.000mAh kết hợp cùng nền tảng vi xử lý Snapdragon hàng đầu.

HONOR Magic 9 Series đang được phát triển

HONOR Magic 9 tiêu chuẩn: Thiết kế viền siêu mỏng cùng pin 8.000mAh

Phiên bản tiêu chuẩn của dòng sản phẩm mở màn với thông số phần cứng đáng nể so với phân khúc. Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 6.37 inch, được bao bọc bởi lớp kính nguyên khối cắt lạnh cao cấp. Điểm nhấn thị giác nằm ở phần viền màn hình được tối ưu siêu mỏng, thậm chí còn hẹp hơn cả phiên bản cao cấp Pro Max.

Về sức mạnh xử lý, HONOR Magic 9 bản chuẩn được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hệ thống nhiếp ảnh tích hợp cụm camera kép ARRI 200 megapixel, cảm biến góc siêu rộng 50 megapixel cùng ống kính tiềm vọng tele kích thước 1/1.56 inch. Máy sử dụng viên pin dung lượng 8.000mAh và công nghệ bảo mật vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình.

HONOR Magic 9 Series sẽ có thiết kế mới

HONOR Magic 9 Pro Max: Màn hình Black Diamond và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Nâng cấp lên phân khúc cao hơn, HONOR Magic 9 Pro Max tập trung vào công nghệ hiển thị và hiệu năng tối đa. Mặt trước máy sử dụng tấm nền Black Diamond 6.8 inch với viền siêu mỏng chỉ 0.98mm, đem lại khả năng tái tạo độ sâu màu đen và độ sáng vượt trội. Thân máy được hoàn thiện từ khung kim loại nguyên khối cứng cáp.

Bên trong, máy vận hành nhờ vi xử lý thế hệ mới Snapdragon 8 Elite Gen 6, kết hợp viên pin 8.800mAh nhằm đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ. Về tính năng bảo mật, thiết bị ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D kép theo tỷ lệ chuẩn 1:1, nâng cao tính chính xác và an toàn sinh trắc học.

HONOR Magic 9 Pro Max sẽ có cấu hình khủng

HONOR Magic 9 Super Power Edition: Đột phá tản nhiệt và nguồn năng lượng 11.000mAh

Phiên bản đặc biệt Magic 9 Super Power Edition hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng có nhu cầu xử lý tác vụ nặng và chơi game liên tục. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng 11.000mAh, giải quyết triệt để bài toán năng lượng trên các dòng máy hiệu năng cao.

Sản phẩm sở hữu màn hình 6.8 inch hỗ trợ tần số quét 165Hz mượt mà, thân máy làm từ vật liệu sợi thủy tinh cao cấp và tích hợp hệ thống làm mát chủ động. Máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng cụm camera đa dụng gồm ống kính tele, camera góc rộng 12 megapixel và bộ đôi cảm biến độ phân giải 50 megapixel.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các phiên bản HONOR Magic 9

Phiên bản Màn hình Vi xử lý Dung lượng pin Đặc điểm nổi bật HONOR Magic 9 6.37 inch, viền siêu mỏng Snapdragon 8 Elite Gen 5 8.000mAh Kính cắt lạnh, camera kép ARRI 200MP, vân tay siêu âm HONOR Magic 9 Pro Max 6.8 inch Black Diamond, viền 0.98mm Snapdragon 8 Elite Gen 6 8.800mAh Khung kim loại, nhận diện khuôn mặt 3D kép 1:1 HONOR Magic 9 Super Power Edition 6.8 inch, tần số quét 165Hz Snapdragon 8 Elite Gen 5 11.000mAh Vỏ sợi thủy tinh, làm mát chủ động, camera tele chuyên dụng

Sự xuất hiện của dòng HONOR Magic 9 với những cải tiến về dung lượng pin và cấu hình hứa hẹn sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh đáng kể trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp thời gian tới.