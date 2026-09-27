Toàn cảnh cấu hình HONOR Magic 9 series: Đột phá pin 11.000mAh cùng camera tiềm vọng 200MP Dòng HONOR Magic 9 lộ diện thông số kỹ thuật với ba phiên bản, sở hữu dung lượng pin tối đa tới 11.000mAh, cảm biến 200MP và vi xử lý Snapdragon thế hệ mới nhất.

Trước thềm ra mắt chính thức, toàn bộ thông số kỹ thuật của dòng điện thoại HONOR Magic 9 đã được tiết lộ từ nguồn tin Gizmochina. Thế hệ flagship mới của thương hiệu này mang đến nhiều cải tiến phần cứng đáng chú ý, nổi bật nhất là mức dung lượng pin lên tới 11.000mAh cùng hệ thống camera cảm biến 200MP xuất hiện trên cả ba biến thể.

HONOR Magic 9 tiêu chuẩn: Màn hình gọn gàng và camera selfie tỷ lệ 1:1

Phiên bản HONOR Magic 9 tiêu chuẩn được trang bị màn hình phẳng LTPS kích thước 6,37 inch, độ phân giải 1.5K+ và tần số quét 120Hz